Челябинский губернатор проводит прямую линию с жителями региона

14 декабря 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер получил обращение почти 5 тысяч южноуральцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 13:03 Текслер: «Что касается Кыштыма, там такая логика: были поручения довести в год окладную часть зарплаты до 70%. Чтобы переменная часть, зависящая от общего дохода, составила 30%. Видимо, в Кыштыме это поручение не выполнено». 13:02 Обращение из Кыштыма: «Зарплата учителей Кыштыма самая низкая в Челябинской области. С 1 января МРОТ повысят, в итоге уборщицы будут у нас получать больше учителей». 13:00 В Ясиноватой начались обстрелы. Связаться с мэром Дмитрием Шевченко по прямой линии не получилось, но удалось поговорить с ним по телефону. Он передает благодарность жителям региона за помощь. Текслер: «Святая обязанность — помогать жителям Донбасса. Программу помощи по восстановлению города и оздоровлению и обучению детей Ясиноватой и Волновахи мы продолжим». 12:59 Аналогичные вопросы по неработающим ФАПам поступили из поселка Малиновка и Сухово. Министр здравоохранения Ткачева: «В Сухово в 2023 году построим новый ФАП. По Малиновке — сегодня в поликлинике ЖК „Привилегия“ оказывается первичная помощь». Текслер заявил, что его не устраивает ситуация с ФАПами в регионе. 12:56 Вопрос из поселка Запасный Карталинского района: «В поселке живет более 200 человек, а медпункт всегда закрыт». Министр здравоохранения региона Агата Ткачева сообщают, что первичную медико-санитарную помощь жителям Запасного по средам оказывает фельдшер из поселка Новокоалиновый. 12:53 Текслер отмечает, что в Металлургическом районе Челябинска ситуация с теплоснабжением тяжелая. Он просит мэра Наталью Котову провести дополнительные проверки по социальным объектам. 12:52 В Челябинске в садике для детей-инвалидов на улице Дягтерева всегда очень холодно. Мэр города Наталья Котова заявила, что ситуация исправляется, для отопления детсада, расположенного на первом этаже многоквартирного дома, будет приобретено новое коммунальное оборудование. 12:50 Еще одно обращение из Нязепетровска. Там закрыт мост, а проектно-сметная документация для реконструкции не была разработана. Министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев докладывает Текслеру: «Получили положительное заключение экспертизы. Реконструкцию объекта планируем в 2023 году запустить». 12:47 Текслер требует от руководителей региональных минстроя и минздрава обратить особое внимание на больницу в Нязепетровске. «Иначе будет… Ну, вы поняли!» — предупреждает чиновников губернатор. 12:45 Текслеру рассказывают об ужасающем состоянии хирургического отделения Нязепетровской больницы. Текслер: «Были нарекания к проектанту, были переделки. В следующем году начнем стройку, будем торопиться. Не позже 2024 года объект должен быть сдан». 12:43 Студент челябинского медуниверситета спрашивает, как стать участником программы «Земский доктор». Губернатор: «Сто ординаторов-медиков уехало в сельскую местность в этом году. Такого раньше не было. Молодые ребята едут на село благодаря таким областным программам поддержки, как „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. Чтобы стать участником программы, надо обратиться в районную больницу или в министерство здравоохранения области». 12:39 Во время прямой линии в колл-центр поступило уже 5 тысяч 453 обращения. Много вопросов от молодежи. 12:37 Глава Сосновского района Евгений Ваганов в прямом эфире обещает, что ситуация с электроснабжением улучшится в самые ближайшие дни. 12:36 Жители поселков Кременкульского сельского поселения (Сосновский район) жалуются на низкое напряжение в электросетях. Текслер заявил о замене сетевого хозяйства: «С „МРСК Урала“ достигнуто соглашение о проведении ряда мероприятий по решению этих проблемы». 12:33 У 18-летнего Ивана Суетина и его брата после смерти матери из-за долга отбирают квартиру. Текслер в прямом эфире связался с министром социальных отношений региона Ириной Буториной, поручил социальным службам оказать семье помощь и помочь погасить долг. Буторина отметила, что часть долга уже списали. 12:29 Представители движения «Варненский район — фронту» рассказали Текслеру, как за время работы перед отправкой в часть обеспечили мобилизованных земляков экипировкой. Два груза ушли в Сватово и Донецк. Они просят организовать координационный центр по обмену информации, это повысит эффективность работы.

Текслер: «За координацию волонтеров в регионе отвечает движение „Мы — вместе“. Они сегодня соберут всех онлайн и обсудят все вопросы. Первого вице-губернатора Ирину Гехт попрошу подключиться к этому вопросу». 12:25 Алексей Текслер рассказал, как увидел в соцсетях историю о девушках, которые объединились для помощи фронту. «Понимают, что нужна ребятам дополнительная поддержка на передовой. Раньше работали на машинках 50-70 машинках прошлого века. Помогли с техникой. Такие эмоции, когда с такими людьми общаешься. Есть носки, варежки. Их, в том числе, шьют бабушки из деревень. Делают фотографии, на которых написаны добрые слова: плакать хочется», — говорит губернатор. 12:24 Глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко из-за помех со связью пока не смог дозвониться до студии. 12:23 Текслер пообещал дозвонившейся матери из Ясиноватой помочь ее ребенку отдохнуть и восстановиться у нас в регионе. В этом году ей не удалось отправить ребенка на отдых в Челябинскую область. 12:22 Текслер: «В этом году мы оказали большую помощь по оздоровлению детей наших подшефных территорий в ДНР. Тысячу детей оздоровили. Сейчас 115 детишек из Ясиноватой и Волновахи находятся у нас в регионе. Деткам очень нравится у нас. Они не только отдыхают, но и учатся у нас». 12:20 По видео из палаточного лагеря подготовки мобилизованных в Чебаркуле двое мужчин благодарят Текслера за оснащение. Губернатор обещает, что будут помогать и после отправки на фронт. Очередная отправка снаряжения будет сегодня, после прямой линии. 12:16 Ведущий сообщает, что есть случаи, когда в помощи родным мобилизованного отказывают из-за неоформленной вовремя доверенности. Текслер: «Этот вопрос де-факто решен, в ближайшее время он будет рассмотрен на сессии заксобрания Челябинской области». 12:14 Текслер: семья каждого мобилизованного получает поддержку от властей и волонтеров. 12:07 Текслер говорит, что мобилизация прошла организовано, хотя некоторые проблемы возникали. Губернатор и обмудсмен Юлия Сударенко постоянно выезжали в лагеря к мобилизованным, часть проблем удалось решить. 12:05 Задан вопрос про частичную мобилизацию. Женщина рассказывает о муже, отце троих детей, которого призвали на службу. Текслер говорит, что всех таких жителей возвращают домой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

13:03 14.12.2022 Текслер: «Что касается Кыштыма, там такая логика: были поручения довести в год окладную часть зарплаты до 70%. Чтобы переменная часть, зависящая от общего дохода, составила 30%. Видимо, в Кыштыме это поручение не выполнено». 13:02 14.12.2022 Обращение из Кыштыма: «Зарплата учителей Кыштыма самая низкая в Челябинской области. С 1 января МРОТ повысят, в итоге уборщицы будут у нас получать больше учителей». 13:00 14.12.2022 В Ясиноватой начались обстрелы. Связаться с мэром Дмитрием Шевченко по прямой линии не получилось, но удалось поговорить с ним по телефону. Он передает благодарность жителям региона за помощь. Текслер: «Святая обязанность — помогать жителям Донбасса. Программу помощи по восстановлению города и оздоровлению и обучению детей Ясиноватой и Волновахи мы продолжим». 12:59 14.12.2022 Аналогичные вопросы по неработающим ФАПам поступили из поселка Малиновка и Сухово. Министр здравоохранения Ткачева: «В Сухово в 2023 году построим новый ФАП. По Малиновке — сегодня в поликлинике ЖК „Привилегия“ оказывается первичная помощь». Текслер заявил, что его не устраивает ситуация с ФАПами в регионе. 12:56 14.12.2022 Вопрос из поселка Запасный Карталинского района: «В поселке живет более 200 человек, а медпункт всегда закрыт». Министр здравоохранения региона Агата Ткачева сообщают, что первичную медико-санитарную помощь жителям Запасного по средам оказывает фельдшер из поселка Новокоалиновый. 12:53 14.12.2022 Текслер отмечает, что в Металлургическом районе Челябинска ситуация с теплоснабжением тяжелая. Он просит мэра Наталью Котову провести дополнительные проверки по социальным объектам. 12:52 14.12.2022 В Челябинске в садике для детей-инвалидов на улице Дягтерева всегда очень холодно. Мэр города Наталья Котова заявила, что ситуация исправляется, для отопления детсада, расположенного на первом этаже многоквартирного дома, будет приобретено новое коммунальное оборудование. 12:50 14.12.2022 Еще одно обращение из Нязепетровска. Там закрыт мост, а проектно-сметная документация для реконструкции не была разработана. Министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев докладывает Текслеру: «Получили положительное заключение экспертизы. Реконструкцию объекта планируем в 2023 году запустить». 12:47 14.12.2022 Текслер требует от руководителей региональных минстроя и минздрава обратить особое внимание на больницу в Нязепетровске. «Иначе будет… Ну, вы поняли!» — предупреждает чиновников губернатор. 12:45 14.12.2022 Текслеру рассказывают об ужасающем состоянии хирургического отделения Нязепетровской больницы. Текслер: «Были нарекания к проектанту, были переделки. В следующем году начнем стройку, будем торопиться. Не позже 2024 года объект должен быть сдан». 12:43 14.12.2022 Студент челябинского медуниверситета спрашивает, как стать участником программы «Земский доктор». Губернатор: «Сто ординаторов-медиков уехало в сельскую местность в этом году. Такого раньше не было. Молодые ребята едут на село благодаря таким областным программам поддержки, как „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. Чтобы стать участником программы, надо обратиться в районную больницу или в министерство здравоохранения области». 12:39 14.12.2022 Во время прямой линии в колл-центр поступило уже 5 тысяч 453 обращения. Много вопросов от молодежи. 12:37 14.12.2022 Глава Сосновского района Евгений Ваганов в прямом эфире обещает, что ситуация с электроснабжением улучшится в самые ближайшие дни. 12:36 14.12.2022 Жители поселков Кременкульского сельского поселения (Сосновский район) жалуются на низкое напряжение в электросетях. Текслер заявил о замене сетевого хозяйства: «С „МРСК Урала“ достигнуто соглашение о проведении ряда мероприятий по решению этих проблемы». 12:33 14.12.2022 У 18-летнего Ивана Суетина и его брата после смерти матери из-за долга отбирают квартиру. Текслер в прямом эфире связался с министром социальных отношений региона Ириной Буториной, поручил социальным службам оказать семье помощь и помочь погасить долг. Буторина отметила, что часть долга уже списали. 12:29 14.12.2022 Представители движения «Варненский район — фронту» рассказали Текслеру, как за время работы перед отправкой в часть обеспечили мобилизованных земляков экипировкой. Два груза ушли в Сватово и Донецк. Они просят организовать координационный центр по обмену информации, это повысит эффективность работы. Текслер: «За координацию волонтеров в регионе отвечает движение „Мы — вместе“. Они сегодня соберут всех онлайн и обсудят все вопросы. Первого вице-губернатора Ирину Гехт попрошу подключиться к этому вопросу». 12:25 14.12.2022 Алексей Текслер рассказал, как увидел в соцсетях историю о девушках, которые объединились для помощи фронту. «Понимают, что нужна ребятам дополнительная поддержка на передовой. Раньше работали на машинках 50-70 машинках прошлого века. Помогли с техникой. Такие эмоции, когда с такими людьми общаешься. Есть носки, варежки. Их, в том числе, шьют бабушки из деревень. Делают фотографии, на которых написаны добрые слова: плакать хочется», — говорит губернатор. 12:24 14.12.2022 Глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко из-за помех со связью пока не смог дозвониться до студии. 12:23 14.12.2022 Текслер пообещал дозвонившейся матери из Ясиноватой помочь ее ребенку отдохнуть и восстановиться у нас в регионе. В этом году ей не удалось отправить ребенка на отдых в Челябинскую область. 12:22 14.12.2022 Текслер: «В этом году мы оказали большую помощь по оздоровлению детей наших подшефных территорий в ДНР. Тысячу детей оздоровили. Сейчас 115 детишек из Ясиноватой и Волновахи находятся у нас в регионе. Деткам очень нравится у нас. Они не только отдыхают, но и учатся у нас». 12:20 14.12.2022 По видео из палаточного лагеря подготовки мобилизованных в Чебаркуле двое мужчин благодарят Текслера за оснащение. Губернатор обещает, что будут помогать и после отправки на фронт. Очередная отправка снаряжения будет сегодня, после прямой линии. 12:16 14.12.2022 Ведущий сообщает, что есть случаи, когда в помощи родным мобилизованного отказывают из-за неоформленной вовремя доверенности. Текслер: «Этот вопрос де-факто решен, в ближайшее время он будет рассмотрен на сессии заксобрания Челябинской области». 12:14 14.12.2022 Текслер: семья каждого мобилизованного получает поддержку от властей и волонтеров. 12:07 Текслер говорит, что мобилизация прошла организовано, хотя некоторые проблемы возникали. Губернатор и обмудсмен Юлия Сударенко постоянно выезжали в лагеря к мобилизованным, часть проблем удалось решить. 12:05 Задан вопрос про частичную мобилизацию. Женщина рассказывает о муже, отце троих детей, которого призвали на службу. Текслер говорит, что всех таких жителей возвращают домой.