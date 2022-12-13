13 декабря 2022

Продукция курганского оборонного завода стала одной из лучших в стране

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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , курганприбор, завод курганприбор
Продукция «Курганприбора» вошла в топ-100 лучших товаров России» Фото:

Гражданскую продукцию оборонного завода «Курганприбор» признали одной из лучших в стране по итогам 2022 года. Призерами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» также стали ЗАО «Курганстальмост» и ООО «КЗКТ». Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Марку лучшего товара получили: биаксиально-ориентированная полистирольная пленка (АО «НПО «Курганприбор»); металлические конструкции мостов и сооружений гражданского и промышленного назначения (ЗАО «Курганстальмост»); мусороперегрузочная установка серии ИТЭ-МПУ, модульная котельная серии ИТЭ-БМК, насосная установка серии ИТЭ-БМНС и трансформаторная подстанция серии ПС-35/6 (ООО «КЗКТ»)», — говорится в сообщении.

По данным правительства Курганской области, за январь—октябрь 2022 года промышленным комплексом региона было отгружено товаров собственного производства почти 170 миллиардов рублей. Это больше на 120%, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков наградил сотрудников «Курганстальмоста», которые выполнили секретное госзадание. Благодарности были вручены двум электрогазосварщикам, маляру цеха, замглавного конструктора и главному технологу.

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Гражданскую продукцию оборонного завода «Курганприбор» признали одной из лучших в стране по итогам 2022 года. Призерами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» также стали ЗАО «Курганстальмост» и ООО «КЗКТ». Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Марку лучшего товара получили: биаксиально-ориентированная полистирольная пленка (АО «НПО «Курганприбор»); металлические конструкции мостов и сооружений гражданского и промышленного назначения (ЗАО «Курганстальмост»); мусороперегрузочная установка серии ИТЭ-МПУ, модульная котельная серии ИТЭ-БМК, насосная установка серии ИТЭ-БМНС и трансформаторная подстанция серии ПС-35/6 (ООО «КЗКТ»)», — говорится в сообщении. По данным правительства Курганской области, за январь—октябрь 2022 года промышленным комплексом региона было отгружено товаров собственного производства почти 170 миллиардов рублей. Это больше на 120%, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков наградил сотрудников «Курганстальмоста», которые выполнили секретное госзадание. Благодарности были вручены двум электрогазосварщикам, маляру цеха, замглавного конструктора и главному технологу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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