Продукция курганского оборонного завода стала одной из лучших в стране

Продукция «Курганприбора» вошла в топ-100 лучших товаров России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гражданскую продукцию оборонного завода «Курганприбор» признали одной из лучших в стране по итогам 2022 года. Призерами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» также стали ЗАО «Курганстальмост» и ООО «КЗКТ». Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Марку лучшего товара получили: биаксиально-ориентированная полистирольная пленка (АО «НПО «Курганприбор»); металлические конструкции мостов и сооружений гражданского и промышленного назначения (ЗАО «Курганстальмост»); мусороперегрузочная установка серии ИТЭ-МПУ, модульная котельная серии ИТЭ-БМК, насосная установка серии ИТЭ-БМНС и трансформаторная подстанция серии ПС-35/6 (ООО «КЗКТ»)», — говорится в сообщении.

По данным правительства Курганской области, за январь—октябрь 2022 года промышленным комплексом региона было отгружено товаров собственного производства почти 170 миллиардов рублей. Это больше на 120%, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков наградил сотрудников «Курганстальмоста», которые выполнили секретное госзадание. Благодарности были вручены двум электрогазосварщикам, маляру цеха, замглавного конструктора и главному технологу.