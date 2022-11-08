Шумков наградил сотрудников завода, которые выполнили секретное госзадание. Фото

09 ноября 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков вручил сотрудникам предприятия «Курганстальмост» благодарственные письма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил генеральному директору предприятию ЗАО «Курганстальмост» Дмитрию Парышеву и его сотрудникам благодарственные письма за выполнение особо важного государственного задания. Об этом сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте» без уточнения, о каком задании идет речь. «Я не буду скрывать, „Курганстальмост“ выполнял особо важное государственное задание. Изготавливал в ускоренном порядке буквально за неделю огромный объем продукции. Я вчера разговаривал с коллегами из Правительства РФ. Получил слова благодарности и решил поделиться этим приятным моментом и вручить ребятам благодарственные письма. Говоря по-русски, за неделю сделали то, что обычно делается за 2-3 месяца. Спасибо большое!», — сказал Шумков. Благодарности были вручены двум электрогазосварщикам, маляру цеха, замглавного конструктора и главному технологу. В ходе визита на предприятие, гендиректор Дмитрий Парышев рассказал Шумкову об объектах, на которых сейчас поставляются металлоконструкции. Среди проектов: автомобильная скоростная дорога М-12, СКА «Арена» в Санкт-Петербурге, Юго-Восточная хорда и многоуровневая транспортная развязка в Москве и десятки других объектов в разных частях страны. Ранее URA.RU писало, что вице-премьер России Марат Хуснуллин похвалил заводы Кургана и Тюмени за помощь в восстановлении Крымского моста. Он доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что регионы в рекордные сроки изготовили и доставили необходимые металлоконструкции для ремонта моста. Вадим Шумков поблагодарил сотрудников «Курганстальмоста» за выполнение особо важного госзадания Фото: ЗАО «Курганстальмост» Благодарственные письма были вручены двум электрогазосварщикам, маляру цеха, замглавного конструктора и главному технологу Фото: ЗАО «Курганстальмост» Также гендиректор завода Дмитрий Парышев рассказал над какими проектами сейчас работает «Курганстальмост» Фото: ЗАО «Курганстальмост»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил генеральному директору предприятию ЗАО «Курганстальмост» Дмитрию Парышеву и его сотрудникам благодарственные письма за выполнение особо важного государственного задания. Об этом сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте» без уточнения, о каком задании идет речь. «Я не буду скрывать, „Курганстальмост“ выполнял особо важное государственное задание. Изготавливал в ускоренном порядке буквально за неделю огромный объем продукции. Я вчера разговаривал с коллегами из Правительства РФ. Получил слова благодарности и решил поделиться этим приятным моментом и вручить ребятам благодарственные письма. Говоря по-русски, за неделю сделали то, что обычно делается за 2-3 месяца. Спасибо большое!», — сказал Шумков. Благодарности были вручены двум электрогазосварщикам, маляру цеха, замглавного конструктора и главному технологу. В ходе визита на предприятие, гендиректор Дмитрий Парышев рассказал Шумкову об объектах, на которых сейчас поставляются металлоконструкции. Среди проектов: автомобильная скоростная дорога М-12, СКА «Арена» в Санкт-Петербурге, Юго-Восточная хорда и многоуровневая транспортная развязка в Москве и десятки других объектов в разных частях страны. Ранее URA.RU писало, что вице-премьер России Марат Хуснуллин похвалил заводы Кургана и Тюмени за помощь в восстановлении Крымского моста. Он доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что регионы в рекордные сроки изготовили и доставили необходимые металлоконструкции для ремонта моста.