Тюменские студенты отличились на международном IT-турнире

Команда ТюмГУ заняла третье место на чемпионате мира по программированию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Команда Тюменского государственного университета заняла третье место в студенческом командном чемпионате мира по программированию ICPC сезона 2022/23 Северо-Евразийского региона. Об этом сообщает официальный сайт вуза. Там уточнили, что в турнире приняла участие 281 команда из 125 вузов России и других стран.

«В Санкт-Петербурге состоялись финальные соревнования Северо-Евразийского региона студенческого командного чемпионата мира по программированию ICPC сезона 2022/23 г. Всего в состязаниях участвовала 281 команда из 125 вузов Северо-Евразийского региона. В финальной борьбе за звание лучших в решении алгоритмических задач студенты Института математики и компьютерных наук ТюмГУ показали высокий результат и заняли третье место», — сообщает официальный сайт ТюмГУ.

На турнире команды должны были на время решить 12 алгоритмических задач разной сложности, изложенных на английском языке. Тюменский госуниверситет на чемпионате представляли студенты Алексей Леонов, Ренат Ташбулатов и Рустам Якубов. «В финале соревнований Северо-Евразийского региона решили четыре задачи, поэтому получили диплом 3 степени. И нам, безусловно, есть к чему стремиться!», — приводит слова участника команды Алексея Леонова официальный сайт вуза.

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