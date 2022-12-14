Washington Post назвала условия поставки ЗРК Patriot на Украину

Решение о поставках американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину может быть принято после разъяснений от Минобороны США по поводу возможностей его использования и обслуживания военными ВСУ. Об этом пишет газета Washington Post.
«Президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине ЗРК Patriot только после того, как американское Минобороны ответит на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия», — сказано в материале газеты. Авторы материала добавляют, что в обсуждении нуждаются также вопросы обслуживания комплексов, правового основания передачи, а также насколько эти поставки повлияют на оснащенность армии США.
Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что поставки ЗРК Patriot на Украину могут привести к войне между Россией и НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в случае нахождения этих систем на украинской территории они станут законной целью для российских военных, передает RT. Объявить о поставках ЗРК Patriot могут уже на этой неделе, сообщает «Национальная служба новостей».
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Решение о поставках американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину может быть принято после разъяснений от Минобороны США по поводу возможностей его использования и обслуживания военными ВСУ. Об этом пишет газета Washington Post. «Президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине ЗРК Patriot только после того, как американское Минобороны ответит на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия», — сказано в материале газеты. Авторы материала добавляют, что в обсуждении нуждаются также вопросы обслуживания комплексов, правового основания передачи, а также насколько эти поставки повлияют на оснащенность армии США. Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что поставки ЗРК Patriot на Украину могут привести к войне между Россией и НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в случае нахождения этих систем на украинской территории они станут законной целью для российских военных, передает RT. Объявить о поставках ЗРК Patriot могут уже на этой неделе, сообщает «Национальная служба новостей».