Washington Post назвала условия поставки ЗРК Patriot на Украину

Washington Post: одним из условий поставок ЗРК Patriot на Украину является умение ВСУ пользоваться ими

14 декабря 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

В США назвали условия для поставок ЗРК Patriot на Украине Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение о поставках американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину может быть принято после разъяснений от Минобороны США по поводу возможностей его использования и обслуживания военными ВСУ. Об этом пишет газета Washington Post. «Президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине ЗРК Patriot только после того, как американское Минобороны ответит на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия», — сказано в материале газеты . Авторы материала добавляют, что в обсуждении нуждаются также вопросы обслуживания комплексов, правового основания передачи, а также насколько эти поставки повлияют на оснащенность армии США. Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что поставки ЗРК Patriot на Украину могут привести к войне между Россией и НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в случае нахождения этих систем на украинской территории они станут законной целью для российских военных, передает RT. Объявить о поставках ЗРК Patriot могут уже на этой неделе, сообщает «Национальная служба новостей».

Решение о поставках американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину может быть принято после разъяснений от Минобороны США по поводу возможностей его использования и обслуживания военными ВСУ. Об этом пишет газета Washington Post. «Президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине ЗРК Patriot только после того, как американское Минобороны ответит на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия», — сказано в материале газеты. Авторы материала добавляют, что в обсуждении нуждаются также вопросы обслуживания комплексов, правового основания передачи, а также насколько эти поставки повлияют на оснащенность армии США. Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что поставки ЗРК Patriot на Украину могут привести к войне между Россией и НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в случае нахождения этих систем на украинской территории они станут законной целью для российских военных, передает RT. Объявить о поставках ЗРК Patriot могут уже на этой неделе, сообщает «Национальная служба новостей».