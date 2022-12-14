Сенатор Джабаров: поставками ЗРК Patriot США провоцируют РФ на прямой конфликт с НАТО

Если Соединенные Штаты начнут поставлять на Украину зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, этим действием они спровоцируют прямой конфликт между Россией и НАТО. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
«США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно, если они поставят ЗРК Patriot. Понимаете, какая угроза», — приводит РИА Новости слова Джабарова. Он добавил, что белый дом всерьез ставит мир под угрозу третьей мировой войны.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США не будут отправлять Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи. Но 13 декабря двое официальных лиц США и высокопоставленный представитель администрации сообщили, что США в ближайшее время готовится объявить о передаче Украине ЗРК Patriot. Также экс-генерал армии США Марк Хертлинг заявил, что украинская армия не сможет использовать ЗРК Patriot сразу после получения, напоминает RT.
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Если Соединенные Штаты начнут поставлять на Украину зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, этим действием они спровоцируют прямой конфликт между Россией и НАТО. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. «США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно, если они поставят ЗРК Patriot. Понимаете, какая угроза», — приводит РИА Новости слова Джабарова. Он добавил, что белый дом всерьез ставит мир под угрозу третьей мировой войны. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США не будут отправлять Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи. Но 13 декабря двое официальных лиц США и высокопоставленный представитель администрации сообщили, что США в ближайшее время готовится объявить о передаче Украине ЗРК Patriot. Также экс-генерал армии США Марк Хертлинг заявил, что украинская армия не сможет использовать ЗРК Patriot сразу после получения, напоминает RT.