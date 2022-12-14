ES: Запад пригрозил России увеличением военной помощи Киеву

15 декабря 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

Украине могут поставить современные истребители, сообщает Evening Standard Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад готовится значительно изменить пакет военной помощи Киеву, чтобы переломить ситуацию на Украине. Об этом сообщает британская газета Evening Standard. Согласно материалу, западные страны обсуждают «что потребуется, чтобы дать Украине решающее преимущество без перехода в наступление против России», — пишет газета, ссылаясь на источники. Так, по словам одного из собеседника издания, Киев может получить оборудование для «упреждения» российских военных стратегий. Другой из источников считает, что Украине, скорее всего, поставят современные истребители. Вместе с тем один из собеседников предположил, что поддержка Киева будет носить ограниченный характер, чтобы не допустить эскалации конфликта на Украине. Запад не поддержит удары по территории РФ не считая тех, которые связаны с боевыми действиями, уточнил источник издания. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса. США и страны Запада начали оказывать помощь Киеву с самого начала операции.

Запад готовится значительно изменить пакет военной помощи Киеву, чтобы переломить ситуацию на Украине. Об этом сообщает британская газета Evening Standard. Согласно материалу, западные страны обсуждают «что потребуется, чтобы дать Украине решающее преимущество без перехода в наступление против России», — пишет газета, ссылаясь на источники. Так, по словам одного из собеседника издания, Киев может получить оборудование для «упреждения» российских военных стратегий. Другой из источников считает, что Украине, скорее всего, поставят современные истребители. Вместе с тем один из собеседников предположил, что поддержка Киева будет носить ограниченный характер, чтобы не допустить эскалации конфликта на Украине. Запад не поддержит удары по территории РФ не считая тех, которые связаны с боевыми действиями, уточнил источник издания. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса. США и страны Запада начали оказывать помощь Киеву с самого начала операции.