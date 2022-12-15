Роспотребнадзор предупредил о синдроме вирусной астении

Синдром утомляемости (астении) может возникнуть после перенесенной вирусной болезни. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Все забыли, что в общем-то синдром вирусной астении никто не отменял. Он был описан еще в 60-х годах, прежде всего это касалось вирусов гриппа. Это уже слабость, повышенная утомляемость, в некоторых случаях — даже депрессия», — объяснила Пшеничная в беседе с ТАСС.
Ранее врач-иммунолог Николай Крючков, комментируя эпидситуацию в РФ заявил, что рост заболеваемости ОРВИ и гриппом сейчас очень высок. По его словам, прирост заболевших составляет 30—35% каждую неделю.
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Синдром утомляемости (астении) может возникнуть после перенесенной вирусной болезни. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Все забыли, что в общем-то синдром вирусной астении никто не отменял. Он был описан еще в 60-х годах, прежде всего это касалось вирусов гриппа. Это уже слабость, повышенная утомляемость, в некоторых случаях — даже депрессия», — объяснила Пшеничная в беседе с ТАСС. Ранее врач-иммунолог Николай Крючков, комментируя эпидситуацию в РФ заявил, что рост заболеваемости ОРВИ и гриппом сейчас очень высок. По его словам, прирост заболевших составляет 30—35% каждую неделю.