Роспотребнадзор предупредил о синдроме вирусной астении

Роспотребнадзор: переболевшим гриппом грозит повышенная утомляемость
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Виды города, Пермь, роспотребнадзор
У перенесших грипп может возникнуть синдром вирусной астении, рассказали в Роспотребнадзоре Фото:

Синдром утомляемости (астении) может возникнуть после перенесенной вирусной болезни. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Все забыли, что в общем-то синдром вирусной астении никто не отменял. Он был описан еще в 60-х годах, прежде всего это касалось вирусов гриппа. Это уже слабость, повышенная утомляемость, в некоторых случаях — даже депрессия», — объяснила Пшеничная в беседе с ТАСС.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков, комментируя эпидситуацию в РФ заявил, что рост заболеваемости ОРВИ и гриппом сейчас очень высок. По его словам, прирост заболевших составляет 30—35% каждую неделю.

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Синдром утомляемости (астении) может возникнуть после перенесенной вирусной болезни. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Все забыли, что в общем-то синдром вирусной астении никто не отменял. Он был описан еще в 60-х годах, прежде всего это касалось вирусов гриппа. Это уже слабость, повышенная утомляемость, в некоторых случаях — даже депрессия», — объяснила Пшеничная в беседе с ТАСС. Ранее врач-иммунолог Николай Крючков, комментируя эпидситуацию в РФ заявил, что рост заболеваемости ОРВИ и гриппом сейчас очень высок. По его словам, прирост заболевших составляет 30—35% каждую неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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