Иммунолог Крючков отметил рост числа заболевших ОРВИ и гриппом

15 декабря 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

Сезон гриппа наступает в ноябре—декабре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом сейчас очень высок, прирост заболевших составляет 30—35 процентов каждую неделю. Это подтвердил врач-иммунолог Николай Крючков, комментируя эпидситуацию «Известиям». «В 2020 и 2021 годах гриппом почти никто не болел, в 2019-м заболеваемость тоже была ниже нынешней. Почему число заражений растет сейчас? Во-первых, сезон гриппа наступает в ноябре—декабре. Во-вторых, после снятия ковидных ограничений иммунитет многих людей оказался не подготовлен к встрече с новой инфекцией, — рассказал Крючков. По словам иммунолога, особенность эпидемий гриппа в том, что они повторяются раз в пять-шесть лет. Последняя эпидемия гриппа в России в 2016 году. Любопытно, что в мире сейчас наиболее распространен вариант свиного гриппа А (H3N2), а в России — А/H1N1, на который приходится более 87 процентов заражений. Правда, в том и другом случае болезнь проходит почти одинаково. По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка ухудшилась в некоторых регионах России. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ, гриппа, активизацией ковида и других негриппозных вирусов. За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Российской Федерации выросла на 35 процентов. Свиной грипп типа А/H1N1 обнаружили уже в 82 регионах. Наиболее высокие показатели отмечают в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области и Чукотском АО. Как уже сообщало URA.RU, в России могут вернуть ограничения по типу антиковидных. Причиной является то, что в сейчас России одновременно идут три эпидемии: ОРВИ, свиного гриппа и коронавируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом сейчас очень высок, прирост заболевших составляет 30—35 процентов каждую неделю. Это подтвердил врач-иммунолог Николай Крючков, комментируя эпидситуацию «Известиям». «В 2020 и 2021 годах гриппом почти никто не болел, в 2019-м заболеваемость тоже была ниже нынешней. Почему число заражений растет сейчас? Во-первых, сезон гриппа наступает в ноябре—декабре. Во-вторых, после снятия ковидных ограничений иммунитет многих людей оказался не подготовлен к встрече с новой инфекцией, — рассказал Крючков. По словам иммунолога, особенность эпидемий гриппа в том, что они повторяются раз в пять-шесть лет. Последняя эпидемия гриппа в России в 2016 году. Любопытно, что в мире сейчас наиболее распространен вариант свиного гриппа А (H3N2), а в России — А/H1N1, на который приходится более 87 процентов заражений. Правда, в том и другом случае болезнь проходит почти одинаково. По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка ухудшилась в некоторых регионах России. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ, гриппа, активизацией ковида и других негриппозных вирусов. За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Российской Федерации выросла на 35 процентов. Свиной грипп типа А/H1N1 обнаружили уже в 82 регионах. Наиболее высокие показатели отмечают в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области и Чукотском АО. Как уже сообщало URA.RU, в России могут вернуть ограничения по типу антиковидных. Причиной является то, что в сейчас России одновременно идут три эпидемии: ОРВИ, свиного гриппа и коронавируса.