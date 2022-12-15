Европарламент изменит правила отношений с третьими странами из-за коррупции

15 декабря 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Уголовное расследование по коррупционному скандалу нанесло ущерб всей демократии ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Чемпионат мира по футболу-2022 Европарламент пересмотрит регламент отношений с третьим странами после коррупционного скандала вокруг Чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом заявила председатель ЕП Роберта Метсола. «Я начинаю подготовку широкого пакета реформ, который будет готов в будущем году. Он включает в себя усиление парламентской системы защиты осведомителей, запрет любых неофициальных обществ дружбы, пересмотр свода правил поведения, общий пересмотр характера взаимодействия с третьими странами», — передает слова Метсолы РИА Новости. Глава ЕП отметила ущерб, нанесенный всей демократии Европы уголовным расследованием по коррупционному скандалу вокруг футбольного чемпионата в Катаре. «Понадобились годы, чтобы построить доверие, но всего лишь мгновения, чтобы это разрушить. Работа по восстановлению [доверия] начинается уже сейчас», — заявила она. Журналисты Politico предположили, что коррупционный скандал вокруг ЧМ-2022 в Катаре в преддверии выборов в Европарламент повысит популярность ультраправых политиков, передает MK.RU . На данный момент несколько бывших и действующих депутатов ЕП, а также их помощники, обвиняются в получении денег из Катара за обещание продвигать его интересы в Брюсселе.

Европарламент пересмотрит регламент отношений с третьим странами после коррупционного скандала вокруг Чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом заявила председатель ЕП Роберта Метсола. «Я начинаю подготовку широкого пакета реформ, который будет готов в будущем году. Он включает в себя усиление парламентской системы защиты осведомителей, запрет любых неофициальных обществ дружбы, пересмотр свода правил поведения, общий пересмотр характера взаимодействия с третьими странами», — передает слова Метсолы РИА Новости. Глава ЕП отметила ущерб, нанесенный всей демократии Европы уголовным расследованием по коррупционному скандалу вокруг футбольного чемпионата в Катаре. «Понадобились годы, чтобы построить доверие, но всего лишь мгновения, чтобы это разрушить. Работа по восстановлению [доверия] начинается уже сейчас», — заявила она. Журналисты Politico предположили, что коррупционный скандал вокруг ЧМ-2022 в Катаре в преддверии выборов в Европарламент повысит популярность ультраправых политиков, передает MK.RU. На данный момент несколько бывших и действующих депутатов ЕП, а также их помощники, обвиняются в получении денег из Катара за обещание продвигать его интересы в Брюсселе.