Европарламент изменит правила отношений с третьими странами из-за коррупции

Европарламент пересмотрит регламент отношений с третьим странами после коррупционного скандала вокруг Чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом заявила председатель ЕП Роберта Метсола.
«Я начинаю подготовку широкого пакета реформ, который будет готов в будущем году. Он включает в себя усиление парламентской системы защиты осведомителей, запрет любых неофициальных обществ дружбы, пересмотр свода правил поведения, общий пересмотр характера взаимодействия с третьими странами», — передает слова Метсолы РИА Новости.
Глава ЕП отметила ущерб, нанесенный всей демократии Европы уголовным расследованием по коррупционному скандалу вокруг футбольного чемпионата в Катаре. «Понадобились годы, чтобы построить доверие, но всего лишь мгновения, чтобы это разрушить. Работа по восстановлению [доверия] начинается уже сейчас», — заявила она.
Журналисты Politico предположили, что коррупционный скандал вокруг ЧМ-2022 в Катаре в преддверии выборов в Европарламент повысит популярность ультраправых политиков, передает MK.RU. На данный момент несколько бывших и действующих депутатов ЕП, а также их помощники, обвиняются в получении денег из Катара за обещание продвигать его интересы в Брюсселе.
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Европарламент пересмотрит регламент отношений с третьим странами после коррупционного скандала вокруг Чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом заявила председатель ЕП Роберта Метсола. «Я начинаю подготовку широкого пакета реформ, который будет готов в будущем году. Он включает в себя усиление парламентской системы защиты осведомителей, запрет любых неофициальных обществ дружбы, пересмотр свода правил поведения, общий пересмотр характера взаимодействия с третьими странами», — передает слова Метсолы РИА Новости. Глава ЕП отметила ущерб, нанесенный всей демократии Европы уголовным расследованием по коррупционному скандалу вокруг футбольного чемпионата в Катаре. «Понадобились годы, чтобы построить доверие, но всего лишь мгновения, чтобы это разрушить. Работа по восстановлению [доверия] начинается уже сейчас», — заявила она. Журналисты Politico предположили, что коррупционный скандал вокруг ЧМ-2022 в Катаре в преддверии выборов в Европарламент повысит популярность ультраправых политиков, передает MK.RU. На данный момент несколько бывших и действующих депутатов ЕП, а также их помощники, обвиняются в получении денег из Катара за обещание продвигать его интересы в Брюсселе.