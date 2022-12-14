Тюменские отделения политических партий раскрыли свои доходы

Тюменское отделение КПРФ возглавило рейтинг по богатству

15 декабря 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменские коммунисты возглавили топ самых богатых партий Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На балансе Тюменского отделения КПРФ по итогам III квартала 2022 года оказалось более 23,5 млн рублей с учетом финансов и имущества. Информация о доходах и расходах партий опубликована на портале регионального избиркома. Тюменские коммунисты оказались самыми обеспеченными среди политических объединений, представленных в области. «Остаток на конец отчетного периода: Тюменское отделение КПРФ — 23,579 млн рублей», — значится в документе. На втором месте оказались единороссы — на балансе реготделения числится 8,153 млн рублей. На третьем — тюменское отделение партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) — 1,6 млн рублей. Далее в своеобразном рейтинге региональных отделений политических сил следуют: «Новые люди» — 24,5 тыс. рублей; «Яблоко» — 24,1 тыс. рублей, ЛДПР — 9,5 тыс. рублей и «Партия Роста» — 8,4 тыс. рублей. Остальные партии отчитались о нулевом балансе. Лидером по тратам за отчетный период оказалась «Единая Россия» — на деятельность реготделения потрачено 10,8 млн рублей. Далее следуют: КПРФ (2,95 млн рублей), СРЗП (814,9 тыс. рублей), «Новые люди» (722,9 тыс. рублей), ЛДПР (359,1 тыс. рублей), «Яблоко» (197,8 тыс. рублей).

На балансе Тюменского отделения КПРФ по итогам III квартала 2022 года оказалось более 23,5 млн рублей с учетом финансов и имущества. Информация о доходах и расходах партий опубликована на портале регионального избиркома. Тюменские коммунисты оказались самыми обеспеченными среди политических объединений, представленных в области. «Остаток на конец отчетного периода: Тюменское отделение КПРФ — 23,579 млн рублей», — значится в документе. На втором месте оказались единороссы — на балансе реготделения числится 8,153 млн рублей. На третьем — тюменское отделение партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) — 1,6 млн рублей. Далее в своеобразном рейтинге региональных отделений политических сил следуют: «Новые люди» — 24,5 тыс. рублей; «Яблоко» — 24,1 тыс. рублей, ЛДПР — 9,5 тыс. рублей и «Партия Роста» — 8,4 тыс. рублей. Остальные партии отчитались о нулевом балансе. Лидером по тратам за отчетный период оказалась «Единая Россия» — на деятельность реготделения потрачено 10,8 млн рублей. Далее следуют: КПРФ (2,95 млн рублей), СРЗП (814,9 тыс. рублей), «Новые люди» (722,9 тыс. рублей), ЛДПР (359,1 тыс. рублей), «Яблоко» (197,8 тыс. рублей).