В Тюмени стартовал традиционный вальс выпускников на набережной. Видео

700 выпускников тюменских школ станцевали вальс на набережной
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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700 выпускников вышли на набережную в Тюмени 20 июня
700 выпускников вышли на набережную в Тюмени 20 июня Фото:

В Тюмени 20 июня 2025 года официально стартовал традиционный вальс выпускников на набережной города. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства URA.RU с места событий.

«Сегодня выпускники танцуют сразу два вальса, мазурку, польку. Исполнят они и флешмоб. Также ребят ждет творческий подарок — хип-хоп от младших школьников», — передает корреспондент издания.

Мероприятие проходит в Тюмени уже в двенадцатый раз. В этом году он посвящен Году защитников Отечества и Году героев. Всего на набережную тюменской реки вышли 350 пар выпускников.

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В Тюмени 20 июня 2025 года официально стартовал традиционный вальс выпускников на набережной города. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства URA.RU с места событий. «Сегодня выпускники танцуют сразу два вальса, мазурку, польку. Исполнят они и флешмоб. Также ребят ждет творческий подарок — хип-хоп от младших школьников», — передает корреспондент издания. Мероприятие проходит в Тюмени уже в двенадцатый раз. В этом году он посвящен Году защитников Отечества и Году героев. Всего на набережную тюменской реки вышли 350 пар выпускников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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