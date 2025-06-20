700 выпускников вышли на набережную в Тюмени 20 июня
В Тюмени 20 июня 2025 года официально стартовал традиционный вальс выпускников на набережной города. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства URA.RU с места событий.
«Сегодня выпускники танцуют сразу два вальса, мазурку, польку. Исполнят они и флешмоб. Также ребят ждет творческий подарок — хип-хоп от младших школьников», — передает корреспондент издания.
Мероприятие проходит в Тюмени уже в двенадцатый раз. В этом году он посвящен Году защитников Отечества и Году героев. Всего на набережную тюменской реки вышли 350 пар выпускников.
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