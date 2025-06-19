Тюменский ТЦ выплатит пенсионерке 150 тысяч рублей из-за испорченного торта

Администрация одного из торговых центров Тюмени выплатит 150 тысяч рублей компенсации 69-летней пенсионерке, которую зажало в дверях ТЦ и испортило брусничный тортик. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области в своем официальном Telegram-канале.
«В ноябре 2024 года женщина при выходе из торгового центра была зажата автоматическими дверями. Женщина получила ушибы головы и грудной клетки», — отметили в ведомстве.
Тогда тюменка приобрела в торговом центре брусничный торт. Однако он также оказался испорчен из-за инцидента. Суд удовлетворил требования прокуратуры по взысканию с ТЦ морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также компенсации испорченного торта в размере 519 рублей.
Ранее в Тюмени суд также обязал обслуживающую организацию выплатить 375 тысяч рублей 59-летней пенсионерке, которая получила тяжелую травму из-за наледи у подъезда. Тогда прокуратура доказала вину компании, ответственной за содержание придомовой территории, и добилась компенсации морального вреда. Оба случая связаны с выплатами пострадавшим гражданам по решению суда после инцидентов на объектах городской инфраструктуры.
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