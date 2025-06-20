Вальс выпускников состоялся 20 июля в Тюмени
Ставший традиционным для Тюмени вальс выпускников на набережной Туры состоялся в областной столице уже в 12 раз. В этом году покружиться в танце вышли 350 пар одиннадцатиклассников. Молодые люди станцевали сразу два вальса: мазурку и польку.
В этом году праздничное мероприятие посвящено Году Защитников Отечества и Году героев. Как выпускники тюменских школ станцевали вальс, ознаменовавший завершение их школьной жизни — в фоторепортаже информационного агентства URA.RU.
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