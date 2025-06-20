Тюменские выпускники станцевали вальс на набережной: как это было. Фоторепортаж

В Тюмени 350 пар выпускников станцевали вальс на набережной
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© Служба новостей «URA.RU»
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Вальс выпускников состоялся 20 июля в Тюмени
Вальс выпускников состоялся 20 июля в Тюмени Фото:

Ставший традиционным для Тюмени вальс выпускников на набережной Туры состоялся в областной столице уже в 12 раз. В этом году покружиться в танце вышли 350 пар одиннадцатиклассников. Молодые люди станцевали сразу два вальса: мазурку и польку. 

В этом году праздничное мероприятие посвящено Году Защитников Отечества и Году героев. Как выпускники тюменских школ станцевали вальс, ознаменовавший завершение их школьной жизни — в фоторепортаже информационного агентства URA.RU.

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Ставший традиционным для Тюмени вальс выпускников на набережной Туры состоялся в областной столице уже в 12 раз. В этом году покружиться в танце вышли 350 пар одиннадцатиклассников. Молодые люди станцевали сразу два вальса: мазурку и польку.  В этом году праздничное мероприятие посвящено Году Защитников Отечества и Году героев. Как выпускники тюменских школ станцевали вальс, ознаменовавший завершение их школьной жизни — в фоторепортаже информационного агентства URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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