Летчик-космонавт рассказал на ПМЭФ-2025 о режиме дня и питания в невесомости

Четкое соблюдение расписания, специально подобранный рацион питания и занятия спортом по два часа в день — обязательные условия для жизни на космической станции. Об этом рассказал на сессии «Человек будущего: формируя культуру здоровья и питания» на Петербургском международном экономическом форуме летчик-космонавт, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.
На Земле распорядок дня и режим питания космонавтов не такой строгий, как, например, у спортсменов. Все зависит от их выбора и дисциплины, отметил спикер сессии. Но в космосе все это критически важно — от этого зависит здоровье и даже жизнь члена космического отряда. Потому что, в отличие от первых космонавтов, современные могут жить в космосе месяцы или даже год, в неестественной для человека среде невесомости.
«На борту у нас четко спланированный ритм дня. Нам поставляют специальное питание – оно определенного состава, калорийности, питательности. Есть специальные люди, которые все это определяют. Космонавтов в этом смысле можно сравнить с детьми, родители которых следят, чтобы они питались полноценно и регулярно», — сказал Кудь-Сверчков.
Огромное значение, по словам космонавта, имеют тренировки. Они нужны, чтобы заместить естественные нагрузки, которые организм испытывает на Земле под действием гравитации. В космосе тело человека начинает постепенно приспосабливаться к невесомости и старается избавиться от лишнего объема крови, мышц, костной ткани, которые ему в новых условиях не нужны.
«Постепенно мы отвыкаем от способности жить на Земле. И, если мы не будем бороться с этой адаптацией к невесомости, вернуться будет невозможно — обычная нагрузка в одну атмосферу после длительного космического полета станет смертельной. Поэтому для нас важно каждый день по два часа заниматься спортом, чтобы заместить 24 часа обычной гравитации», — объяснил Сергей Кудь-Сверчков.
Сессию о питании человека будущего провела на полях ПМЭФ-2025 компания ЭФКО. В мае она подписала соглашение с Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи и намерена изучить возможность устойчивого производства продуктов питания прямо в космосе методом прецизионной ферментации. Эту технологию ЭФКО уже использует для получения сладкого белка и биосинтеза жиров. Она же применяется в фармацевтике при производстве инсулина.
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