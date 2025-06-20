Летчик-космонавт рассказал на ПМЭФ-2025 о режиме дня и питания в невесомости

Космонавт на ПМЭФ: занятия спортом в невесомости нужны, чтобы вернуться на Землю
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Режим дня, питания и тренировок в невесомости жизненно важен, рассказал летчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков
Режим дня, питания и тренировок в невесомости жизненно важен, рассказал летчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Четкое соблюдение расписания, специально подобранный рацион питания и занятия спортом по два часа в день — обязательные условия для жизни на космической станции. Об этом рассказал на сессии «Человек будущего: формируя культуру здоровья и питания» на Петербургском международном экономическом форуме летчик-космонавт, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.

На Земле распорядок дня и режим питания космонавтов не такой строгий, как, например, у спортсменов. Все зависит от их выбора и дисциплины, отметил спикер сессии. Но в космосе все это критически важно — от этого зависит здоровье и даже жизнь члена космического отряда. Потому что, в отличие от первых космонавтов, современные могут жить в космосе месяцы или даже год, в неестественной для человека среде невесомости.

«На борту у нас четко спланированный ритм дня. Нам поставляют специальное питание – оно определенного состава, калорийности, питательности. Есть специальные люди, которые все это определяют. Космонавтов в этом смысле можно сравнить с детьми, родители которых следят, чтобы они питались полноценно и регулярно», — сказал Кудь-Сверчков.

Огромное значение, по словам космонавта, имеют тренировки. Они нужны, чтобы заместить естественные нагрузки, которые организм испытывает на Земле под действием гравитации. В космосе тело человека начинает постепенно приспосабливаться к невесомости и старается избавиться от лишнего объема крови, мышц, костной ткани, которые ему в новых условиях не нужны.

Кроме летчика-космонавта, в дискуссии приняли участие ученые и спортсмены
Кроме летчика-космонавта, в дискуссии приняли участие ученые и спортсмены
Фото:

«Постепенно мы отвыкаем от способности жить на Земле. И, если мы не будем бороться с этой адаптацией к невесомости, вернуться будет невозможно — обычная нагрузка в одну атмосферу после длительного космического полета станет смертельной. Поэтому для нас важно каждый день по два часа заниматься спортом, чтобы заместить 24 часа обычной гравитации», — объяснил Сергей Кудь-Сверчков.

Сессию о питании человека будущего провела на полях ПМЭФ-2025 компания ЭФКО. В мае она подписала соглашение с Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи и намерена изучить возможность устойчивого производства продуктов питания прямо в космосе методом прецизионной ферментации. Эту технологию ЭФКО уже использует для получения сладкого белка и биосинтеза жиров. Она же применяется в фармацевтике при производстве инсулина.

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Четкое соблюдение расписания, специально подобранный рацион питания и занятия спортом по два часа в день — обязательные условия для жизни на космической станции. Об этом рассказал на сессии «Человек будущего: формируя культуру здоровья и питания» на Петербургском международном экономическом форуме летчик-космонавт, Герой России Сергей Кудь-Сверчков. На Земле распорядок дня и режим питания космонавтов не такой строгий, как, например, у спортсменов. Все зависит от их выбора и дисциплины, отметил спикер сессии. Но в космосе все это критически важно — от этого зависит здоровье и даже жизнь члена космического отряда. Потому что, в отличие от первых космонавтов, современные могут жить в космосе месяцы или даже год, в неестественной для человека среде невесомости. Огромное значение, по словам космонавта, имеют тренировки. Они нужны, чтобы заместить естественные нагрузки, которые организм испытывает на Земле под действием гравитации. В космосе тело человека начинает постепенно приспосабливаться к невесомости и старается избавиться от лишнего объема крови, мышц, костной ткани, которые ему в новых условиях не нужны. «Постепенно мы отвыкаем от способности жить на Земле. И, если мы не будем бороться с этой адаптацией к невесомости, вернуться будет невозможно — обычная нагрузка в одну атмосферу после длительного космического полета станет смертельной. Поэтому для нас важно каждый день по два часа заниматься спортом, чтобы заместить 24 часа обычной гравитации», — объяснил Сергей Кудь-Сверчков. Сессию о питании человека будущего провела на полях ПМЭФ-2025 компания ЭФКО. В мае она подписала соглашение с Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи и намерена изучить возможность устойчивого производства продуктов питания прямо в космосе методом прецизионной ферментации. Эту технологию ЭФКО уже использует для получения сладкого белка и биосинтеза жиров. Она же применяется в фармацевтике при производстве инсулина.
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