Неприметные магазинчики, которые чаще всего расположены в небольших подвальчиках, стали центром притяжения модной молодежи. Туда идут за чем-то уникальным и с историей. Мы прогулялись по тюменским секондам и узнали, что интересного там можно найти.
Тюменские модники называют несколько матерых мест, где можно найти по-настоящему стильные и уникальные вещи. Да, одежда там будет слегка поношенная, но со своей историей, которая в прямом смысле тянется с прошлого века. Одним из таких является магазинчик, расположенный на улице Малиновского.
Там нас встретила радушная хозяйка, которая предпочитает сама продавать и общаться с покупателями. Любовь в этом бизнесе уже четыре года. Она рассказывает, что секонды в последнее время стали очень популярными, в особенности у молодежи.
«Сейчас все больше приходит молодых людей. В особенности – юношей. Они заядлые модники, разбираются в брендах и идут под конкретные марки. Девушек гораздо меньше по сравнению с парнями», – делится с URA.RU хозяйка.
На рейлах можно встретить одежду брендов Helly Hansen, The North Face, Levi`s и других. Иногда же можно найти и редкие экземпляры — абсолютно новые вещи бренда H&M из лимитированных коллекций.
Цены радуют также, как и ассортимент. Вещи здесь можно прикупить и за 100 рублей и за 1 500 за лимитированную футболку H&M.
Секонд-хенд «Чулан» больше напоминает барахолку. Там помимо одежды представлены разные предметы быта, игрушки, книги, посуда, и многое другое. Все — с налетом СССР. Там также можно найти раритетные джинсы, например, Levi`s и Montana.
Продавцы в обоих секондах уверяют, что контингент сильно помолодел. Кто-то приходит как в музей, посмотреть, как выглядели кассеты или компакт-диски. От постоянных клиентов отбоя нет. Сотрудники секондов рассказывают, что в среднем покупатели проводят там от 40 минут до двух часов. И все начинается от просто посмотреть до вынести пол магазина.
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