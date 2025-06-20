Бывший сотрудник тюменской ФСБ вошел в состав курганского избиркома. Инсайд URA.RU подтвердился

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Игорь Горшков стал членом избиркома Курганской области с правом решающего голоса
Игорь Горшков стал членом избиркома Курганской области с правом решающего голоса Фото:

Пенсионер и бывший сотрудник ФСБ по Тюменской области Игорь Горшков, как и предполагало URA.RU, стал членом избирательной комиссии Курганской области с правом решающего голоса. Его кандидатуру на внеочередном заседании областной думы согласовали депутаты, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального парламента.

«Было принято постановление о назначении членом избирательной комиссии Курганской области с правом решающего голоса Горшкова Игоря Геннадьевича. Постановление будет официально опубликовано в установленном порядке», — подтвердили URA.RU в пресс-службе областной думы. На этом посту Горшков сменил Павла Вагина, который планирует сосредоточиться на выборах в облдуму.

Горшков занимает пост замкоординатора регионального отделения ЛДПР. Ранее URA.RU писало, что его кандидатуру на включение в состав избиркома согласовал лидер партии Леонид Слуцкий

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Пенсионер и бывший сотрудник ФСБ по Тюменской области Игорь Горшков, как и предполагало URA.RU, стал членом избирательной комиссии Курганской области с правом решающего голоса. Его кандидатуру на внеочередном заседании областной думы согласовали депутаты, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального парламента. «Было принято постановление о назначении членом избирательной комиссии Курганской области с правом решающего голоса Горшкова Игоря Геннадьевича. Постановление будет официально опубликовано в установленном порядке», — подтвердили URA.RU в пресс-службе областной думы. На этом посту Горшков сменил Павла Вагина, который планирует сосредоточиться на выборах в облдуму. Горшков занимает пост замкоординатора регионального отделения ЛДПР. Ранее URA.RU писало, что его кандидатуру на включение в состав избиркома согласовал лидер партии Леонид Слуцкий. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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