Командующий ВСУ оценил последствия мобилизации в России для Украины

Командующий ВСУ Залужный: мобилизация в России сработала

15 декабря 2022 в 22:09 Размер текста - 17 +

На Украине признали успех мобилизации в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Частичная мобилизация в России «сработала»: российские военные готовы бороться на поле боя с ВСУ. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. «Российская мобилизация сработала. Неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут бороться. Они будут… Они могут быть не так хорошо оснащены, но все равно представляют для нас опасность», — сказал Залужный в интервью журналу The Economist . Мобилизация в России сорвала планы ВСУ по взятию городов Кременная и Сватово в ЛНР, сообщил главнокомандующий. С этим мнением согласился командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский, пишет журнал . Сырский отметил, что у российской армии большой кадровый потенциал и она успешно отразила атаки ВСУ. Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября и завершилась в конце октября. Президент РФ Владимир Путин сообщил о выполнении плана по призыву 300 тысяч россиян. По его словам, призвали 318 тысяч человек, так как были еще добровольцы.

Частичная мобилизация в России «сработала»: российские военные готовы бороться на поле боя с ВСУ. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. «Российская мобилизация сработала. Неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут бороться. Они будут… Они могут быть не так хорошо оснащены, но все равно представляют для нас опасность», — сказал Залужный в интервью журналу The Economist. Мобилизация в России сорвала планы ВСУ по взятию городов Кременная и Сватово в ЛНР, сообщил главнокомандующий. С этим мнением согласился командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский, пишет журнал. Сырский отметил, что у российской армии большой кадровый потенциал и она успешно отразила атаки ВСУ. Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября и завершилась в конце октября. Президент РФ Владимир Путин сообщил о выполнении плана по призыву 300 тысяч россиян. По его словам, призвали 318 тысяч человек, так как были еще добровольцы.