Путин: число мобилизованных россиян превысило 300 тысяч

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Количество добровольцев не сокращается, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Число мобилизованных в Российской Федерации составило 318 тысяч человек, так как на фронт идут добровольцы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«У нас 318 тысяч, потому что идут добровольцы. Количество добровольцев не сокращается. Из них 49 тысяч находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой», — сообщил Путин в ходе трансляции на телеканале «Россия 24».

Ранее Путин объявил о мобилизации 21 сентября. В конце октября призыв закончился. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что в РФ мобилизуют 300 тысяч человек.

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Число мобилизованных в Российской Федерации составило 318 тысяч человек, так как на фронт идут добровольцы. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «У нас 318 тысяч, потому что идут добровольцы. Количество добровольцев не сокращается. Из них 49 тысяч находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой», — сообщил Путин в ходе трансляции на телеканале «Россия 24». Ранее Путин объявил о мобилизации 21 сентября. В конце октября призыв закончился. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что в РФ мобилизуют 300 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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