В мэрии Екатеринбурга определили судьбу главной елки города

Главную елку Екатеринбурга после праздников распилят и раздадут школам

После Нового года елка станет материалом для поделок к юбилею города Фото: Размик Закарян © URA.RU

Главную елку Екатеринбурга, установленную на Площади 1905 года, после окончания новогодних праздников распилят и раздадут школам на сувениры. Об этом в ходе своей пресс-конференции сообщил мэр города Алексей Орлов.

«Мы распилим елку на заготовки. У нас очень много столярных классов в городе. И мы объявим конкурс на изготовление лучших сувениров из дерева к трехсотлетию нашего города», — рассказал Орлов.