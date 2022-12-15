15 декабря 2022

В мэрии Екатеринбурга определили судьбу главной елки города

Главную елку Екатеринбурга после праздников распилят и раздадут школам
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка. Екатеринбург
После Нового года елка станет материалом для поделок к юбилею города Фото:

Главную елку Екатеринбурга, установленную на Площади 1905 года, после окончания новогодних праздников распилят и раздадут школам на сувениры. Об этом в ходе своей пресс-конференции сообщил мэр города Алексей Орлов.

«Мы распилим елку на заготовки. У нас очень много столярных классов в городе. И мы объявим конкурс на изготовление лучших сувениров из дерева к трехсотлетию нашего города», — рассказал Орлов.

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Главную елку Екатеринбурга, установленную на Площади 1905 года, после окончания новогодних праздников распилят и раздадут школам на сувениры. Об этом в ходе своей пресс-конференции сообщил мэр города Алексей Орлов. «Мы распилим елку на заготовки. У нас очень много столярных классов в городе. И мы объявим конкурс на изготовление лучших сувениров из дерева к трехсотлетию нашего города», — рассказал Орлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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