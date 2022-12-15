Курганцы не могут записаться к врачу из-за сбоев на сайте

Жители Кургана жалуются, что не могут записаться к врачу из-за того, что портал «Поликлиника 45» не работает уже несколько дней. Об этом курганцы пишут в группе «Инцидент|Курган» соцсети «ВКонтакте». Информацию о сбоях на сайте подтвердили в департаменте здравоохранения.
«Сайт „Поликлиника 45“ только у меня не работает?» — интересуется пользовательница Анжела Думанская в паблике 16 декабря. Комментаторы данного поста отмечают, что сайт не работает уже несколько дней, из-за чего записаться к врачу через данный портал невозможно.
Под постом региональный департамент здравоохранения подтвердил, что проблемы с сайтом есть, но они решаются. «Сейчас специалисты проводят технические работы по устранению неполадок на портале. Ориентировочно в течение суток работа сайта будет восстановлена», — отмечают в депздраве. Департамент также принес извинения за предоставленные неудобства.
Ранее URA.RU писало, что в начале декабря заболеваемость ОРВИ в Курганской области среди детей превысила допустимый порог на 21%. При этом чаще всего болеют подростки старше 15 лет. В депздраве советуют при первых признаках простуды обращаться к медикам: если состояние позволяет, то прийти в поликлинику самостоятельно, либо вызвать врача на дом.
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