15 декабря 2022

Курганцы не могут записаться к врачу из-за сбоев на сайте

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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , медсестра, кабинет врача, врач, медики, медицинская одежда
Курганцы пожаловались на сбои сайта «Поликлиника 45» Фото:

Жители Кургана жалуются, что не могут записаться к врачу из-за того, что портал «Поликлиника 45» не работает уже несколько дней. Об этом курганцы пишут в группе «Инцидент|Курган» соцсети «ВКонтакте». Информацию о сбоях на сайте подтвердили в департаменте здравоохранения.

«Сайт „Поликлиника 45“ только у меня не работает?» — интересуется пользовательница Анжела Думанская в паблике 16 декабря. Комментаторы данного поста отмечают, что сайт не работает уже несколько дней, из-за чего записаться к врачу через данный портал невозможно.

Под постом региональный департамент здравоохранения подтвердил, что проблемы с сайтом есть, но они решаются. «Сейчас специалисты проводят технические работы по устранению неполадок на портале. Ориентировочно в течение суток работа сайта будет восстановлена», — отмечают в депздраве. Департамент также принес извинения за предоставленные неудобства.

Ранее URA.RU писало, что в начале декабря заболеваемость ОРВИ в Курганской области среди детей превысила допустимый порог на 21%. При этом чаще всего болеют подростки старше 15 лет. В депздраве советуют при первых признаках простуды обращаться к медикам: если состояние позволяет, то прийти в поликлинику самостоятельно, либо вызвать врача на дом.

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Жители Кургана жалуются, что не могут записаться к врачу из-за того, что портал «Поликлиника 45» не работает уже несколько дней. Об этом курганцы пишут в группе «Инцидент|Курган» соцсети «ВКонтакте». Информацию о сбоях на сайте подтвердили в департаменте здравоохранения. «Сайт „Поликлиника 45“ только у меня не работает?» — интересуется пользовательница Анжела Думанская в паблике 16 декабря. Комментаторы данного поста отмечают, что сайт не работает уже несколько дней, из-за чего записаться к врачу через данный портал невозможно. Под постом региональный департамент здравоохранения подтвердил, что проблемы с сайтом есть, но они решаются. «Сейчас специалисты проводят технические работы по устранению неполадок на портале. Ориентировочно в течение суток работа сайта будет восстановлена», — отмечают в депздраве. Департамент также принес извинения за предоставленные неудобства. Ранее URA.RU писало, что в начале декабря заболеваемость ОРВИ в Курганской области среди детей превысила допустимый порог на 21%. При этом чаще всего болеют подростки старше 15 лет. В депздраве советуют при первых признаках простуды обращаться к медикам: если состояние позволяет, то прийти в поликлинику самостоятельно, либо вызвать врача на дом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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