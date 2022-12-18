Ресторанные критики составили топ лучших заведений Челябинска в 2022 году

В десятке лидеров большая часть ресторанов представляет азиатскую и итальянскую кухню Фото: Размик Закарян © URA.RU

По итогам 2022 года ресторанные критики составили топ-33 заведений Челябинска. Согласно рейтингу, цены не всегда определяют качество. Хотя лидером стал один из самых дорогих ресторанов города, в десятку лучших попали и заведения со средним, по городу, чеком.

«Представляем топ-33 заведений Челябинска по версии ресторанной премии RestoNews Awards. Список создан на основании анкетирования рестораторов, управляющих, шеф-поваров и гостей, которые знают где вкусно не понаслышке», — объявили RestoNews на своей странице в соцсетях.

Открыл топ ресторан средиземноморской кухни «Сицилия» со средним чеком в 2,5 тысячи рублей, где основа меню — морские деликатесы. Продолжил рейтинг паназиатский ресторан «Гонг», где гостям предлагают любимое блюдо Брюса Ли, а средний чек за посещение выходит 800 рублей. В тройку лидеров попал «Паста бар by dovolniy», со средним чеком 1,5 тысячи рублей. Центральные позиции бара — пасты и римская пицца.

Гастротека Brut is good оказалась четвертой в рейтинге, в среднем горожане тратят здесь 1,5 тысячи рублей за ужин. Пятое место отдали японскому рестобару «Камчатка», со средним чеком 800 рублей. Здесь подают морские деликатесы и блюда из разных регионов Японии. Гриль-бар Hot Beef занял шестое место. Главным козырем заведения являются стейки, мясная гастрономия и фирменные бургеры. На седьмом месте бистро Y со средним чеком, как и у Hot Beef в 1,5 тысячи рублей. Здесь можно попробовать гаспачо с клубникой и желе из шампанского.

Рюмочная «ФортеПьяно» с большим ассортиментом авторских настоек заняла восьмую позицию. Средний чек в баре — 700 рублей. Девятое место отдано паназиатскому ресторану «Асаби», с чеком в две тысячи рублей за ужин. Самые популярные блюда заведения — роллы и утка «По-пекински». Десятое место занял ресторан «Цыплята табака», в центре меню которого одноименное блюдо, а средний чек выходит на 1,4 тысячи рублей.