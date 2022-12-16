Два челябинских завода и челябинский депутат Госдумы попали под санкции ЕС

Это уже девятый по счету пакет санкций Евросоюза против России Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинский радиозавод «Полет» и автомобильный завод «УРАЛ» из Миасса Челябинской области в новый пакет санкций против России, который выпустил Евросоюз (ЕС). Также в список попал депутат Госдумы Максим Гулин из Копейска. Это уже девятый по счету пакет, который вступил в силу.

«АО «Автомобильный завод «УРАЛ» — один из основных поставщиков бронированных грузовиков для вооруженных сил России. Предприятие производит автомобили «Урал—4320» и «Тайфун», таким образом, он несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — указано в комментарии к пакету новых санкций ЕС.

Кроме того, под санкции попал депутат Госдумы от Челябинской области Максим Гулин, который родился в Копейске. Он является лидером регионального отделения партии «Новые люди».

«Максим Гулин является депутом Госдумы, которые 3 октября 2022 проголосовал за незаконную аннексию регионов Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье и их включение в состав РФ в качестве субъектов федерации. Таким образом, они поддерживали и осуществляли действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и еще больше дестабилизируют Украину», — сообщается в аннотации к пакету.

Ранее стало известно, что в девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) попали 200 физлиц и организаций. В списки попали депутаты, судьи, чиновники и медиаперсоны. Новый список вступил в силу с 16 декабря.