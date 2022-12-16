Санкции ЕС коснулись Лепса и дочерей Кадырова

16 декабря 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

В новый пакет антироссийских санкций ЕС включен Лепс, Михалков, а также дочери Кадырова Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) включил в себя почти 200 физлиц и организаций, в списки попали депутаты, судьи, чиновники и медиаперсоны. Об этом сообщается в официальном документе ЕС. В санкционные списки включен кинорежиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, политолог Сергей Михеев, телеведущие Марина Ким и Борис Корчевников, блогер Дмитрий Пучков, следует из официального документа ЕС. Ограничения введены также против дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова — Айшат и Карины. Лицам, попавшим под санкции, замораживают активы на территории Европы, также им запрещен въезд в Европу. Ранее стало известно о том, что ЕС официально объявил о вступлении в силу девятого пакета санкций против России. Среди ограничений присутствует приостановка действия лицензий на вещание ряда российских телеканалов. Также под санкции попали три российских банка. Кроме того, ЕС ввел ограничения против ряда российских политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, СРЗП и «Новые люди», об этом рассказал RT.

Девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) включил в себя почти 200 физлиц и организаций, в списки попали депутаты, судьи, чиновники и медиаперсоны. Об этом сообщается в официальном документе ЕС. В санкционные списки включен кинорежиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, политолог Сергей Михеев, телеведущие Марина Ким и Борис Корчевников, блогер Дмитрий Пучков, следует из официального документа ЕС. Ограничения введены также против дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова — Айшат и Карины. Лицам, попавшим под санкции, замораживают активы на территории Европы, также им запрещен въезд в Европу. Ранее стало известно о том, что ЕС официально объявил о вступлении в силу девятого пакета санкций против России. Среди ограничений присутствует приостановка действия лицензий на вещание ряда российских телеканалов. Также под санкции попали три российских банка. Кроме того, ЕС ввел ограничения против ряда российских политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, СРЗП и «Новые люди», об этом рассказал RT.