Девятый пакет санкций ЕС официально вступил в силу

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Девятый пакет санкций против России вступил в силу Фото:
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Евросоюз (ЕС) официально объявил о вступлении в силу нового пакета санкций против России. Это уже девятый по счету пакет.

«Среди ограничений присутствует приостановка действия лицензий на вещание четырех российских телеканалов „НТВ“, „Россия 1“, РЕН ТВ и Первого канала», — говорится в официальном документе ЕС. Там отмечается, что ограничения направлены на противодействие дезинформации России в информационном пространстве, направленной на дестабилизацию европейских стран.

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Евросоюз (ЕС) официально объявил о вступлении в силу нового пакета санкций против России. Это уже девятый по счету пакет. «Среди ограничений присутствует приостановка действия лицензий на вещание четырех российских телеканалов „НТВ“, „Россия 1“, РЕН ТВ и Первого канала», — говорится в официальном документе ЕС. Там отмечается, что ограничения направлены на противодействие дезинформации России в информационном пространстве, направленной на дестабилизацию европейских стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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