Девятый пакет санкций ЕС официально вступил в силу

16 декабря 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

Девятый пакет санкций против России вступил в силу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз (ЕС) официально объявил о вступлении в силу нового пакета санкций против России. Это уже девятый по счету пакет. «Среди ограничений присутствует приостановка действия лицензий на вещание четырех российских телеканалов „НТВ“, „Россия 1“, РЕН ТВ и Первого канала», — говорится в официальном документе ЕС. Там отмечается, что ограничения направлены на противодействие дезинформации России в информационном пространстве, направленной на дестабилизацию европейских стран.

Евросоюз (ЕС) официально объявил о вступлении в силу нового пакета санкций против России. Это уже девятый по счету пакет. «Среди ограничений присутствует приостановка действия лицензий на вещание четырех российских телеканалов „НТВ“, „Россия 1“, РЕН ТВ и Первого канала», — говорится в официальном документе ЕС. Там отмечается, что ограничения направлены на противодействие дезинформации России в информационном пространстве, направленной на дестабилизацию европейских стран.