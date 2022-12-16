Премьер Британии распорядился провести аудит военной помощи Украине

17 декабря 2022 в 02:30 Размер текста - 17 +

Риши Сунак хочет удостовериться в том, что поддержка Украины выгодна для Великобритании Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Великобритании проведут проверку того, как используется помощь Лондона, оказанная Киеву в конфликте. С предложением оценить вложенные в Украину средства выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом сообщили высокопоставленные западные политики. «Надо посмотреть, что мы вложили (в Украину — прим. URA.RU) и что мы от этого получили», — сообщил источник в интервью для BBC. По словам собеседника телекомпании, президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с Сунаком, пытаясь получить от него дополнительную поддержку. Ранее стало известно, что Лондон поставит Киеву в ближайшие недели зенитные орудия и ракеты ПВО, сообщает Телеканал 360. Отмечается, однако, что подобные поставки сильно ухудшили состояние арсеналов Великобритании.

В Великобритании проведут проверку того, как используется помощь Лондона, оказанная Киеву в конфликте. С предложением оценить вложенные в Украину средства выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом сообщили высокопоставленные западные политики. «Надо посмотреть, что мы вложили (в Украину — прим. URA.RU) и что мы от этого получили», — сообщил источник в интервью для BBC. По словам собеседника телекомпании, президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с Сунаком, пытаясь получить от него дополнительную поддержку. Ранее стало известно, что Лондон поставит Киеву в ближайшие недели зенитные орудия и ракеты ПВО, сообщает Телеканал 360. Отмечается, однако, что подобные поставки сильно ухудшили состояние арсеналов Великобритании.