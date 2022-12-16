16 декабря 2022

Премьер Британии распорядился провести аудит военной помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, флаг великобритании, юнион джек, английский флаг, union jack
Риши Сунак хочет удостовериться в том, что поддержка Украины выгодна для Великобритании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Великобритании проведут проверку того, как используется помощь Лондона, оказанная Киеву в конфликте. С предложением оценить вложенные в Украину средства выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом сообщили высокопоставленные западные политики.

«Надо посмотреть, что мы вложили (в Украину — прим. URA.RU) и что мы от этого получили», — сообщил источник в интервью для BBC. По словам собеседника телекомпании, президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с Сунаком, пытаясь получить от него дополнительную поддержку.

Ранее стало известно, что Лондон поставит Киеву в ближайшие недели зенитные орудия и ракеты ПВО, сообщает Телеканал 360. Отмечается, однако, что подобные поставки сильно ухудшили состояние арсеналов Великобритании.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Великобритании проведут проверку того, как используется помощь Лондона, оказанная Киеву в конфликте. С предложением оценить вложенные в Украину средства выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом сообщили высокопоставленные западные политики. «Надо посмотреть, что мы вложили (в Украину — прим. URA.RU) и что мы от этого получили», — сообщил источник в интервью для BBC. По словам собеседника телекомпании, президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с Сунаком, пытаясь получить от него дополнительную поддержку. Ранее стало известно, что Лондон поставит Киеву в ближайшие недели зенитные орудия и ракеты ПВО, сообщает Телеканал 360. Отмечается, однако, что подобные поставки сильно ухудшили состояние арсеналов Великобритании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...