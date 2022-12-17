17 декабря 2022

Коммунисты хотят вернуть останки Сталина на Красную площадь

«Коммунисты России» предложили вернуть тело Сталина в Мавзолей
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Коммунисты на Манежной площади, перед возложением цветов к могиле Сталина в годовщину его смерти. Москва, сталин, кпрф, митинг, коммунистическая партия, коммунисты
Большинство россиян признают заслуги Иосифа Сталина, считают коммунисты Фото:

Останки лидера СССР Иосифа Сталина необходимо вернуть в Мавзолей на Красной площади, так как большинство россиян признают его заслуги в становлении советского государства. С таким предложением выступил глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

«Необходимо организовать перенос останков Сталина в Мавзолей», — цитирует Малинковича РИА Новости. Он подчеркнул, что такое действие не будет лишним, так как большинство россиян признают заслуги Сталина в укреплении советской державы. Перенос останков необходимо провести в торжественной обстановке с присутствием руководства страны, добавил Малинкович

Ранее сообщалось, что уровень одобрения правления Сталина достиг исторического максимума. Более половины россиян относятся к вождю с восхищением, уважением и симпатией.

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Останки лидера СССР Иосифа Сталина необходимо вернуть в Мавзолей на Красной площади, так как большинство россиян признают его заслуги в становлении советского государства. С таким предложением выступил глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. «Необходимо организовать перенос останков Сталина в Мавзолей», — цитирует Малинковича РИА Новости. Он подчеркнул, что такое действие не будет лишним, так как большинство россиян признают заслуги Сталина в укреплении советской державы. Перенос останков необходимо провести в торжественной обстановке с присутствием руководства страны, добавил Малинкович Ранее сообщалось, что уровень одобрения правления Сталина достиг исторического максимума. Более половины россиян относятся к вождю с восхищением, уважением и симпатией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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