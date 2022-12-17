Коммунисты хотят вернуть останки Сталина на Красную площадь

«Коммунисты России» предложили вернуть тело Сталина в Мавзолей

18 декабря 2022 в 09:35 Размер текста - 17 +

Большинство россиян признают заслуги Иосифа Сталина, считают коммунисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Останки лидера СССР Иосифа Сталина необходимо вернуть в Мавзолей на Красной площади, так как большинство россиян признают его заслуги в становлении советского государства. С таким предложением выступил глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. «Необходимо организовать перенос останков Сталина в Мавзолей», — цитирует Малинковича РИА Новости. Он подчеркнул, что такое действие не будет лишним, так как большинство россиян признают заслуги Сталина в укреплении советской державы. Перенос останков необходимо провести в торжественной обстановке с присутствием руководства страны, добавил Малинкович Ранее сообщалось, что уровень одобрения правления Сталина достиг исторического максимума. Более половины россиян относятся к вождю с восхищением, уважением и симпатией.

Останки лидера СССР Иосифа Сталина необходимо вернуть в Мавзолей на Красной площади, так как большинство россиян признают его заслуги в становлении советского государства. С таким предложением выступил глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. «Необходимо организовать перенос останков Сталина в Мавзолей», — цитирует Малинковича РИА Новости. Он подчеркнул, что такое действие не будет лишним, так как большинство россиян признают заслуги Сталина в укреплении советской державы. Перенос останков необходимо провести в торжественной обстановке с присутствием руководства страны, добавил Малинкович Ранее сообщалось, что уровень одобрения правления Сталина достиг исторического максимума. Более половины россиян относятся к вождю с восхищением, уважением и симпатией.