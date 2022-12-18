Умер экс-начальник Генштаба ВС СССР

На 84 году жизни скончался экс-начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев
Умер экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР Михаил Моисеев. Об этом сообщил пресс-секретарь Клуба военачальников России Николай Дерябин.
«18 декабря 2022 года скончался видный советский и российский военный деятель, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, <…> генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич», — сообщил Дерябин «Интерфаксу». Моисеев скончался на 84-м году жизни.
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