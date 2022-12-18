Умер экс-начальник Генштаба ВС СССР

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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, пасха, прихожане, служба, религия, православие
На 84 году жизни скончался экс-начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев Фото:

Умер экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР Михаил Моисеев. Об этом сообщил пресс-секретарь Клуба военачальников России Николай Дерябин.

«18 декабря 2022 года скончался видный советский и российский военный деятель, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, <…> генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич», — сообщил Дерябин «Интерфаксу». Моисеев скончался на 84-м году жизни.

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Умер экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР Михаил Моисеев. Об этом сообщил пресс-секретарь Клуба военачальников России Николай Дерябин. «18 декабря 2022 года скончался видный советский и российский военный деятель, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, <…> генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич», — сообщил Дерябин «Интерфаксу». Моисеев скончался на 84-м году жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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