Депутат Госдумы объяснил, почему в РФ не смогут запретить алкоголь и табак

Депутат ГД Леонов назвал утопичным пожизненный запрет продажи сигарет молодому поколению

19 декабря 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Около 50% россиян поддерживают введение запрета на продажу сигарет гражданам, родившимся после 2009 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запрет на продажу сигарет для россиян, родившихся после 2009 года, приведет к тому, что будут использоваться иные способы табакокурения. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Ранее портал Superjob провел опрос среди россиян, согласно которому около 50% россиян поддерживают введение запрета на продажу сигарет гражданам, родившимся после 2009 года. Данное социологическое исследование проводилось в связи аналогичным запретом, который появился в Новой Зеландии. «Главное, чтобы не просто половина населения страны поддержала, — должна быть принципиальная поддержка большинства граждан России. Считается, если запретить курить рожденным после 2009 года, то они табак пробовать не будут и зависимости не будет. Но проблема в том, что они будут применять другие способы курения, например, вейпы или электронные сигареты в различных видах. Все равно будут иные выходы из ситуации. Мне кажется, что эта идея утопичная для нашей страны, хотя я бы с удовольствием за нее проголосовал», — сказал Сергей Леонов. Что касается алкоголя, то при его запрете в стране появится много поддельной продукции, отметил парламентарий. «Алкоголь в нашей стране запретить очень трудно. Тогда будет очень много суррогатов, развито самогоноварение. Мы больше получим смертей от отравления, нежели от алкогольного гепатита или цирроза печени. К этим вопросам нужно подходить взвешенно», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запрет на продажу сигарет для россиян, родившихся после 2009 года, приведет к тому, что будут использоваться иные способы табакокурения. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Ранее портал Superjob провел опрос среди россиян, согласно которому около 50% россиян поддерживают введение запрета на продажу сигарет гражданам, родившимся после 2009 года. Данное социологическое исследование проводилось в связи аналогичным запретом, который появился в Новой Зеландии. «Главное, чтобы не просто половина населения страны поддержала, — должна быть принципиальная поддержка большинства граждан России. Считается, если запретить курить рожденным после 2009 года, то они табак пробовать не будут и зависимости не будет. Но проблема в том, что они будут применять другие способы курения, например, вейпы или электронные сигареты в различных видах. Все равно будут иные выходы из ситуации. Мне кажется, что эта идея утопичная для нашей страны, хотя я бы с удовольствием за нее проголосовал», — сказал Сергей Леонов. Что касается алкоголя, то при его запрете в стране появится много поддельной продукции, отметил парламентарий. «Алкоголь в нашей стране запретить очень трудно. Тогда будет очень много суррогатов, развито самогоноварение. Мы больше получим смертей от отравления, нежели от алкогольного гепатита или цирроза печени. К этим вопросам нужно подходить взвешенно», — заключил он.