В Донецке после обстрела загорелась больница, есть раненые, уточнил Алексей Кулемзин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, в связи с чем произошло возгорание больницы. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«ВСУ возобновили обстрел центра Донецка, под огнем крупнейшая в регионе больница имени Калинина. Очевидцы сообщают о возгорании 6-го корпуса больницы. В результате обстрела больницы есть раненые», —
Ранее Кулемзин сообщил, что в Донецке во время утреннего обстрела ВСУ под удары попали жилые дома. Это произошло 11 декабря.
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