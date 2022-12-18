В Донецке после обстрела загорелась больница

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Обстрел ДонНУЭТ в центре Донецка. Донецк, мчс, последствия, разрушения, обстрел, пожарные
В Донецке после обстрела загорелась больница, есть раненые, уточнил Алексей Кулемзин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, в связи с чем произошло возгорание больницы. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«ВСУ возобновили обстрел центра Донецка, под огнем крупнейшая в регионе больница имени Калинина. Очевидцы сообщают о возгорании 6-го корпуса больницы. В результате обстрела больницы есть раненые», — подчеркнул глава в telegram-канале. Он также уточнил, что идет эвакуация посетителей и пациентов.

Ранее Кулемзин сообщил, что в Донецке во время утреннего обстрела ВСУ под удары попали жилые дома. Это произошло 11 декабря.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, в связи с чем произошло возгорание больницы. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «ВСУ возобновили обстрел центра Донецка, под огнем крупнейшая в регионе больница имени Калинина. Очевидцы сообщают о возгорании 6-го корпуса больницы. В результате обстрела больницы есть раненые», — подчеркнул глава в telegram-канале. Он также уточнил, что идет эвакуация посетителей и пациентов. Ранее Кулемзин сообщил, что в Донецке во время утреннего обстрела ВСУ под удары попали жилые дома. Это произошло 11 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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