В Донецке после обстрела загорелась больница 18 декабря 2022 в 22:55 Размер текста - 17 + В Донецке после обстрела загорелась больница, есть раненые, уточнил Алексей Кулемзин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, в связи с чем произошло возгорание больницы. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «ВСУ возобновили обстрел центра Донецка, под огнем крупнейшая в регионе больница имени Калинина. Очевидцы сообщают о возгорании 6-го корпуса больницы. В результате обстрела больницы есть раненые», — подчеркнул глава в telegram-канале. Он также уточнил, что идет эвакуация посетителей и пациентов. Ранее Кулемзин сообщил, что в Донецке во время утреннего обстрела ВСУ под удары попали жилые дома. Это произошло 11 декабря. Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, в связи с чем произошло возгорание больницы. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «ВСУ возобновили обстрел центра Донецка, под огнем крупнейшая в регионе больница имени Калинина. Очевидцы сообщают о возгорании 6-го корпуса больницы. В результате обстрела больницы есть раненые», — подчеркнул глава в telegram-канале. Он также уточнил, что идет эвакуация посетителей и пациентов. Ранее Кулемзин сообщил, что в Донецке во время утреннего обстрела ВСУ под удары попали жилые дома. Это произошло 11 декабря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям