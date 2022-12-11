Мэр Донецка: под удары ВСУ попали жилые дома и рынок. Фото

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Обстрел Городской администрации. Донецк, донецк, разрушения, разрушение, обстрел, последствия обстрела
Во время обстрела ВСУ пострадали дома, заявил Алексей Кулемзин (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецке во время утреннего обстрела ВСУ под удары попали жилые дома и рынок. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Донецке во время утреннего обстрела повреждения получили два многоквартирных жилых дома по ул. Артема (в один из них прямое попадание). А также дома по ул. Челюскинцев и Университетской», — написал глава города в своем telegram-канале. Также под атаку ВСУ попала школа № 99 города Донецка.

Он добавил, что от снарядов пострадали улицы Молодых Шахтеров и Челюскинцев. «Над рынком „Маяк“ стоят клубы дыма», — проинформировал он.

На данный момент от обстрелов ВСУ пострадали населенные пункты Тоненькое, гКрасногоровка, Нетайлово и Орловка. Ракеты были выпущены из РСЗО БМ-21 «Град».

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В Донецке во время утреннего обстрела ВСУ под удары попали жилые дома и рынок. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «В Донецке во время утреннего обстрела повреждения получили два многоквартирных жилых дома по ул. Артема (в один из них прямое попадание). А также дома по ул. Челюскинцев и Университетской», — написал глава города в своем telegram-канале. Также под атаку ВСУ попала школа № 99 города Донецка. Он добавил, что от снарядов пострадали улицы Молодых Шахтеров и Челюскинцев. «Над рынком „Маяк“ стоят клубы дыма», — проинформировал он. На данный момент от обстрелов ВСУ пострадали населенные пункты Тоненькое, гКрасногоровка, Нетайлово и Орловка. Ракеты были выпущены из РСЗО БМ-21 «Град».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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