В Донецке во время утреннего обстрела ВСУ под удары попали жилые дома и рынок. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В Донецке во время утреннего обстрела повреждения получили два многоквартирных жилых дома по ул. Артема (в один из них прямое попадание). А также дома по ул. Челюскинцев и Университетской», — написал глава города в своем telegram-канале. Также под атаку ВСУ попала школа № 99 города Донецка.
Он добавил, что от снарядов пострадали улицы Молодых Шахтеров и Челюскинцев. «Над рынком „Маяк“ стоят клубы дыма», — проинформировал он.
На данный момент от обстрелов ВСУ пострадали населенные пункты Тоненькое, гКрасногоровка, Нетайлово и Орловка. Ракеты были выпущены из РСЗО БМ-21 «Град».
? Фото: telegram-канал Алексея Кулемзина?
? Фото: telegram-канал Алексея Кулемзина?
? Фото: telegram-канал Алексея Кулемзина?
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В Донецке во время утреннего обстрела ВСУ под удары попали жилые дома и рынок. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «В Донецке во время утреннего обстрела повреждения получили два многоквартирных жилых дома по ул. Артема (в один из них прямое попадание). А также дома по ул. Челюскинцев и Университетской», — написал глава города в своем telegram-канале. Также под атаку ВСУ попала школа № 99 города Донецка. Он добавил, что от снарядов пострадали улицы Молодых Шахтеров и Челюскинцев. «Над рынком „Маяк“ стоят клубы дыма», — проинформировал он. На данный момент от обстрелов ВСУ пострадали населенные пункты Тоненькое, гКрасногоровка, Нетайлово и Орловка. Ракеты были выпущены из РСЗО БМ-21 «Град».