Мэр Донецка: под удары ВСУ попали жилые дома и рынок. Фото 11 декабря 2022 в 19:03 Размер текста - 17 + Во время обстрела ВСУ пострадали дома, заявил Алексей Кулемзин (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецке во время утреннего обстрела ВСУ под удары попали жилые дома и рынок. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «В Донецке во время утреннего обстрела повреждения получили два многоквартирных жилых дома по ул. Артема (в один из них прямое попадание). А также дома по ул. Челюскинцев и Университетской», — написал глава города в своем telegram-канале . Также под атаку ВСУ попала школа № 99 города Донецка. Он добавил, что от снарядов пострадали улицы Молодых Шахтеров и Челюскинцев. «Над рынком „Маяк“ стоят клубы дыма», — проинформировал он. На данный момент от обстрелов ВСУ пострадали населенные пункты Тоненькое, гКрасногоровка, Нетайлово и Орловка. Ракеты были выпущены из РСЗО БМ-21 «Град». ? Фото: telegram-канал Алексея Кулемзина? ? Фото: telegram-канал Алексея Кулемзина? ? Фото: telegram-канал Алексея Кулемзина? В Донецке во время утреннего обстрела ВСУ под удары попали жилые дома и рынок. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «В Донецке во время утреннего обстрела повреждения получили два многоквартирных жилых дома по ул. Артема (в один из них прямое попадание). А также дома по ул. Челюскинцев и Университетской», — написал глава города в своем telegram-канале. Также под атаку ВСУ попала школа № 99 города Донецка. Он добавил, что от снарядов пострадали улицы Молодых Шахтеров и Челюскинцев. «Над рынком „Маяк“ стоят клубы дыма», — проинформировал он. На данный момент от обстрелов ВСУ пострадали населенные пункты Тоненькое, гКрасногоровка, Нетайлово и Орловка. Ракеты были выпущены из РСЗО БМ-21 «Град». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям