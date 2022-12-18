18 декабря 2022
17 декабря 2022

В аэропорту Челябинска задержали 19 рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, трап самолета
Задержки рейсов связаны с непогодой Фото:

С утра 19 декабря в аэропорту Челябинска из-за неблагоприятных метеоусловий задержали вылет 19 авиарейсов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта, в 05:30 часов уральского времени ситуация нормализовалась.

«В связи с метеоусловиями произошло обледенение взлетно-посадочной полосы. На время обработки аэропорт был закрыт до нормализации коэффициента сцепления. Приносим извинения за доставленные неудобства», — прокомментировали URA.RU в аэропорте.

Задержки пришлось на временной интервал с 23:30 до 05:30 часов по уральскому времени. Как URA.RU пояснили в пресс-службе, в настоящее время отправлены ночные рейсы, утренние поднимутся в воздух в течение часа.

С утра в Челябинске температура находится на отметках около нуля или выше. По словам сотрудников аэропорта, зимой это часто приводит к сбоям в отправке самолетов.

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С утра 19 декабря в аэропорту Челябинска из-за неблагоприятных метеоусловий задержали вылет 19 авиарейсов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта, в 05:30 часов уральского времени ситуация нормализовалась. «В связи с метеоусловиями произошло обледенение взлетно-посадочной полосы. На время обработки аэропорт был закрыт до нормализации коэффициента сцепления. Приносим извинения за доставленные неудобства», — прокомментировали URA.RU в аэропорте. Задержки пришлось на временной интервал с 23:30 до 05:30 часов по уральскому времени. Как URA.RU пояснили в пресс-службе, в настоящее время отправлены ночные рейсы, утренние поднимутся в воздух в течение часа. С утра в Челябинске температура находится на отметках около нуля или выше. По словам сотрудников аэропорта, зимой это часто приводит к сбоям в отправке самолетов.
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