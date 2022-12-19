Курганской ОПГ, присвоившей 21 млн рублей маткапитала, отменили приговор

В курганский суд вернули на пересмотр дело ОПГ, похитившей средства маткапитала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Четверым участницам организованной группы, признанных виновными в присвоении около 21,5 млн рублей материнского капитала, отменили апелляционный приговор и направили дело на повторное рассмотрение. Информация появилась на сайте Седьмого кассационного суда г. Челябинска.

«Д., Б., Т. и А., осужденных за хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, <…>, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере 21 490 897,52 руб. <…> апелляционное определение отменить, уголовное дело передать на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд иным составом», — говорится в судебном постановлении. Ранее четырех жительниц Кургана признали виновными в мошенничестве с причинением ущерба.

Махинации с маткапиталом были совершены группой женщин, работавшей в агентствах недвижимости, с января 2017 по июль 2018 года. Они заключали фиктивные договоры на строительство с владельцами сертификатов, оформляли доверенность на себя, после чего присваивали часть средств потерпевших. Признанные виновными женщины получили от трех до семи лет лишения свободы.

В кассационном суде удовлетворили жалобы адвокатов на нарушение судом права осужденных на защитника при рассмотрении апелляции в Курганском областном суде. Одна из подсудимых подавала ходатайство об участии в процессе своего знакомого, но суд отказал из-за отсутствия у него юридического образования. Этим самым «было допущено существенное нарушение уголовно-процессуального закона, повлиявшее на исход дела, в связи с чем апелляционное определение подлежит отмене, а уголовное дело — передаче на новое апелляционное рассмотрение иным составом суда», сказано в решении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане перед судом за мошенничество с материнским капиталом предстала организованная группа. За хищение в ПФР средств в крупном размере участницы получили наказание в виде лишения свободы.