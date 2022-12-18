Перформанс пермского музея PERMM получил премию Сергея Курехина

19 декабря 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Наиля Аллахвердиева курировала награжденный проект Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский музей современного искусства PERMM стал обладателем специального приза престижной международной премии Сергея Курехина. Жюри отметило авторов аудиовизуального перформанса «Рабочий поселок. Детали», говорится в соцсетях премии. «Особый приз. Художественный коллектив: художница Марина Алексеева, композитор Владимир Раннев, куратор проекта Наиля Аллахвердиева „Рабочий поселок. Детали“», — указано в списке награжденных. Премии вручались по итогам работы 2021 года. Перформанс «Рабочий поселок. Детали» — это своеобразный рассказ о жителях пермского микрорайона, которые боролись и добились реконструкции их домов, которые являются памятниками конструктивизма 1920-х годов. Международная премия в области современного искусства имени Сергея Курехина учреждена в 2009 году. Она, как пишут на своем сайте организаторы, поддерживает появление новых мультимедийных жанров в области современного искусства, современной музыки и сценических искусств.

Пермский музей современного искусства PERMM стал обладателем специального приза престижной международной премии Сергея Курехина. Жюри отметило авторов аудиовизуального перформанса «Рабочий поселок. Детали», говорится в соцсетях премии. «Особый приз. Художественный коллектив: художница Марина Алексеева, композитор Владимир Раннев, куратор проекта Наиля Аллахвердиева „Рабочий поселок. Детали“», — указано в списке награжденных. Премии вручались по итогам работы 2021 года. Перформанс «Рабочий поселок. Детали» — это своеобразный рассказ о жителях пермского микрорайона, которые боролись и добились реконструкции их домов, которые являются памятниками конструктивизма 1920-х годов. Международная премия в области современного искусства имени Сергея Курехина учреждена в 2009 году. Она, как пишут на своем сайте организаторы, поддерживает появление новых мультимедийных жанров в области современного искусства, современной музыки и сценических искусств.