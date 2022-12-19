Венгрия считает потолок цен на российский газ вредным и опасным

19 декабря 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

В Венгрии выступили против введения потолка на российский газ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В Венгрии выступили против Брюсселя, критикуя ценовой потолок на газ из РФ. С соответствующей мыслью в соцсетях выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он считает ценовой потолок вредным и опасным. «Энергетический совет в Брюсселе: мы говорим „нет“ ценовому потолку, поскольку безопасность поставок превыше всего. <…> Предложенный потолок цен на природный газ — это плохо, вредно и опасно», — подчеркнул министр в соцсетях. Но он не отрицает, что возможность ввести его [потолок] еще будет. Ранее директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон отметил, что Европа продолжает своими действиями наносить вред самой себе, продолжая «пилить сук, на котором сидит». Также в МИД РФ заявили о деградации газового рынка из-за действий Запада. Европа начала вводить антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на Украине. Из-за этого страны ЕС столкнулись с газовым кризисом. На это повлияло, в том числе, сокращение поставок российского газа. В ЕС так и не смогли договориться об ограничении стоимости на энергоресурс.

В Венгрии выступили против Брюсселя, критикуя ценовой потолок на газ из РФ. С соответствующей мыслью в соцсетях выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он считает ценовой потолок вредным и опасным. «Энергетический совет в Брюсселе: мы говорим „нет“ ценовому потолку, поскольку безопасность поставок превыше всего. <…> Предложенный потолок цен на природный газ — это плохо, вредно и опасно», — подчеркнул министр в соцсетях. Но он не отрицает, что возможность ввести его [потолок] еще будет. Ранее директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон отметил, что Европа продолжает своими действиями наносить вред самой себе, продолжая «пилить сук, на котором сидит». Также в МИД РФ заявили о деградации газового рынка из-за действий Запада. Европа начала вводить антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на Украине. Из-за этого страны ЕС столкнулись с газовым кризисом. На это повлияло, в том числе, сокращение поставок российского газа. В ЕС так и не смогли договориться об ограничении стоимости на энергоресурс.