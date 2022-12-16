МИД РФ: Евросоюз в энергетике «продолжает пилить сук, на котором сидит»

Европа переживает энергетический кризис, при этом Евросоюз (ЕС) в сфере энергетики продолжает «пилить сук, на котором сидит». Об этом сообщил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
«В Европе непростая обстановка в энергетической сфере, вследствие незаконных односторонних решений Запада в отношении России. Не секрет, что все это изобретают в Вашингтоне, а Евросоюз, не задумываясь, „пилит сук, на котором сидит“», — заявил Пилипсон в интервью ТАСС.
Дипломат также отметил, что в Европе есть страны, которые в этой «непростой обстановке» руководствуются собственными национальными интересами. Например, Сербия. Пилипсон добавил, что вопросы поставок российских энергоресурсов Белграду уже обсуждаются между российскими и сербскими структурами.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.
Европа переживает энергетический кризис, при этом Евросоюз (ЕС) в сфере энергетики продолжает «пилить сук, на котором сидит». Об этом сообщил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. «В Европе непростая обстановка в энергетической сфере, вследствие незаконных односторонних решений Запада в отношении России. Не секрет, что все это изобретают в Вашингтоне, а Евросоюз, не задумываясь, „пилит сук, на котором сидит“», — заявил Пилипсон в интервью ТАСС. Дипломат также отметил, что в Европе есть страны, которые в этой «непростой обстановке» руководствуются собственными национальными интересами. Например, Сербия. Пилипсон добавил, что вопросы поставок российских энергоресурсов Белграду уже обсуждаются между российскими и сербскими структурами. Ранее URA.RU сообщало, что санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции 24 февраля. В частности, Евросоюз продолжает обсуждать потолок цен на российский газ. Но, ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. Ранее в Эстонии назвали главных виновников энергокризиса в Европе. Тем временем, России прогнозируют возвращение статуса главного поставщика газа в ближайшее время.