В МИД РФ заявили о деградации газового рынка из-за действий Запада

Решение Евросоюза ввести потолок цен на российский газ приведет к деградации рынков из-за противоречия их правилам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.
«Могут быть разные безумные идеи на этот счет, однозначно это меры [потолок цен], которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков», — передает слова посла РИА Новости.
Сентюрин считает, что подобные решения дестабилизируют рынки и лишь повышают уровень неопределенности. «Разве с этим можно согласиться?» — заключил дипломат.
После начала спецоперации страны Запада ввели ряд ограничений против России. Среди санкций было фиксирование цен на российские энергоресурсы. Так, Евросоюз решил поставить цену на нефть в лимит 60 долларов за баррель. Однако в ЕС так и не смогли договориться об ограничении стоимости на газ, сообщает MK.RU.
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Решение Евросоюза ввести потолок цен на российский газ приведет к деградации рынков из-за противоречия их правилам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. «Могут быть разные безумные идеи на этот счет, однозначно это меры [потолок цен], которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков», — передает слова посла РИА Новости. Сентюрин считает, что подобные решения дестабилизируют рынки и лишь повышают уровень неопределенности. «Разве с этим можно согласиться?» — заключил дипломат. После начала спецоперации страны Запада ввели ряд ограничений против России. Среди санкций было фиксирование цен на российские энергоресурсы. Так, Евросоюз решил поставить цену на нефть в лимит 60 долларов за баррель. Однако в ЕС так и не смогли договориться об ограничении стоимости на газ, сообщает MK.RU.