В МИД РФ заявили о деградации газового рынка из-за действий Запада

Посол МИД РФ Сентюрин: введение ЕС потолка цен на российский газ приведет к деградации газового рынка

Решение ввести потолок цен на газ из РФ дестабилизирует рынки, считает Юрий Сентюрин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Решение Евросоюза ввести потолок цен на российский газ приведет к деградации рынков из-за противоречия их правилам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

«Могут быть разные безумные идеи на этот счет, однозначно это меры [потолок цен], которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков», — передает слова посла РИА Новости.

Сентюрин считает, что подобные решения дестабилизируют рынки и лишь повышают уровень неопределенности. «Разве с этим можно согласиться?» — заключил дипломат.