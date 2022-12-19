В МИД РФ заявили о деградации газового рынка из-за действий Запада

Посол МИД РФ Сентюрин: введение ЕС потолка цен на российский газ приведет к деградации газового рынка
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Открытие установки конечного охлаждения коксового газа в закрытый цикл на ЕВРАЗ. Нижний Тагил, евраз нтмк
Решение ввести потолок цен на газ из РФ дестабилизирует рынки, считает Юрий Сентюрин Фото:
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Решение Евросоюза ввести потолок цен на российский газ приведет к деградации рынков из-за противоречия их правилам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

«Могут быть разные безумные идеи на этот счет, однозначно это меры [потолок цен], которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков», — передает слова посла РИА Новости.

Сентюрин считает, что подобные решения дестабилизируют рынки и лишь повышают уровень неопределенности. «Разве с этим можно согласиться?» — заключил дипломат.

После начала спецоперации страны Запада ввели ряд ограничений против России. Среди санкций было фиксирование цен на российские энергоресурсы. Так, Евросоюз решил поставить цену на нефть в лимит 60 долларов за баррель. Однако в ЕС так и не смогли договориться об ограничении стоимости на газ, сообщает MK.RU.

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Решение Евросоюза ввести потолок цен на российский газ приведет к деградации рынков из-за противоречия их правилам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. «Могут быть разные безумные идеи на этот счет, однозначно это меры [потолок цен], которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков», — передает слова посла РИА Новости. Сентюрин считает, что подобные решения дестабилизируют рынки и лишь повышают уровень неопределенности. «Разве с этим можно согласиться?» — заключил дипломат. После начала спецоперации страны Запада ввели ряд ограничений против России. Среди санкций было фиксирование цен на российские энергоресурсы. Так, Евросоюз решил поставить цену на нефть в лимит 60 долларов за баррель. Однако в ЕС так и не смогли договориться об ограничении стоимости на газ, сообщает MK.RU.
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