МИД РФ: политика США ставит Москву и Вашингтон на грань прямого столкновения

Мария Захарова отметила, что РФ готова к налаживанию отношений с США, но Вашингтон этому препятствует Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила госдепартамент США во вранье из-за обвинений России в нагнетании отношений с Вашингтоном. Она подчеркнула, что именно политика США ставит отношения с РФ под угрозу прямого столкновения.

«Мы искренне стремились даже в условиях постоянно нагнетаемой Вашингтоном конфронтации найти точки соприкосновения, чтобы сделать российско-американские отношения стабильными и предсказуемыми. <…> Опасная и недальновидная американская политика ставит США и Россию на грань прямого столкновения. <…> Особенно американские официальные лица не гнушаются банально врать», — отметила Захарова. Ее слова приводятся на официальном сайте МИД РФ.

Представитель ведомства таким образом отреагировала на заявления пресс-секретаря госдепа Неда Прайса. Тот заявил, что США пытаются выстроить стабильные отношения с российской стороной, но именно Москва виновата в столкновениях. В свою очередь Захарова отметила, что Россия готова к снижению напряженности с американской стороной.

Ранее представитель МИД РФ обвинила США в политике двойных стандартов. Так она отреагировала на запрет США странам Африки к сотрудничеству с РФ.

Отношения между РФ и странами Запада накалились после начала спецоперации на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.