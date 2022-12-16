Захарова обвинила США в политике двойных стандартов

16 декабря 2022 в 22:09 Размер текста - 17 +

США, не оставляя свободу выбора странам Африки, применяет политику двойных стандартов, заявила Мария Захарова Фото: Размик Закарян © URA.RU Запрет США странам Африки на сотрудничество с Россией ясно показывает двойные стандарты Вашингтона в его заверениях о свободе выбора для африканских стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Заверения США в свободе выбора африканских стран свидетельствуют о двойных стандартах», — заявлено в telegram-канале МИД России. Она подчеркнула, что явственным подтверждением такого подхода является закон «О противодействии злонамеренной деятельности России в Африке», который предусматривает коллективное наказание для тех, кто будет стремиться установить любое сотрудничество с Россией. По мнению Захаровой, такой подход заключается в грубом навязывании западной повестки. Ранее США уже обвиняли в применении политики двойных стандартов в области применения насилия. Некоторые элиты США придерживаются двойных стандартов в отношении сил, угрожающих национальной безопасности в других странах.

Запрет США странам Африки на сотрудничество с Россией ясно показывает двойные стандарты Вашингтона в его заверениях о свободе выбора для африканских стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Заверения США в свободе выбора африканских стран свидетельствуют о двойных стандартах», — заявлено в telegram-канале МИД России. Она подчеркнула, что явственным подтверждением такого подхода является закон «О противодействии злонамеренной деятельности России в Африке», который предусматривает коллективное наказание для тех, кто будет стремиться установить любое сотрудничество с Россией. По мнению Захаровой, такой подход заключается в грубом навязывании западной повестки. Ранее США уже обвиняли в применении политики двойных стандартов в области применения насилия. Некоторые элиты США придерживаются двойных стандартов в отношении сил, угрожающих национальной безопасности в других странах.