Захарова обвинила США в политике двойных стандартов

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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
США, не оставляя свободу выбора странам Африки, применяет политику двойных стандартов, заявила Мария Захарова Фото:

Запрет США странам Африки на сотрудничество с Россией ясно показывает двойные стандарты Вашингтона в его заверениях о свободе выбора для африканских стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Заверения США в свободе выбора африканских стран свидетельствуют о двойных стандартах», — заявлено в telegram-канале МИД России. Она подчеркнула, что явственным подтверждением такого подхода является закон «О противодействии злонамеренной деятельности России в Африке», который предусматривает коллективное наказание для тех, кто будет стремиться установить любое сотрудничество с Россией. По мнению Захаровой, такой подход заключается в грубом навязывании западной повестки.

Ранее США уже обвиняли в применении политики двойных стандартов в области применения насилия. Некоторые элиты США придерживаются двойных стандартов в отношении сил, угрожающих национальной безопасности в других странах.

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Запрет США странам Африки на сотрудничество с Россией ясно показывает двойные стандарты Вашингтона в его заверениях о свободе выбора для африканских стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Заверения США в свободе выбора африканских стран свидетельствуют о двойных стандартах», — заявлено в telegram-канале МИД России. Она подчеркнула, что явственным подтверждением такого подхода является закон «О противодействии злонамеренной деятельности России в Африке», который предусматривает коллективное наказание для тех, кто будет стремиться установить любое сотрудничество с Россией. По мнению Захаровой, такой подход заключается в грубом навязывании западной повестки. Ранее США уже обвиняли в применении политики двойных стандартов в области применения насилия. Некоторые элиты США придерживаются двойных стандартов в отношении сил, угрожающих национальной безопасности в других странах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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