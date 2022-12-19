Песков назвал неприемлемым потолок цен на российский газ

Песков пообещал адекватный ответ Кремля на решение ЕС по газу
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Введение потолка цен на российский газ неприемлем. Российские власти примут ответные меры, аналогичные тем, какие были приняты в ответ на введение потолка цен на нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это посягательство на рыночный процесс ценообразования. Нам потребуется время, чтобы взвесить все „за“ и „против“ при выработке ответных мер», — заявил Песков в ходе двусторонних российско-белорусских переговоров в Минске, пишет РИА Новости.
Ранее страны ЕС согласовали потолок цен на газ. Лимит цен может быть введен с 15 февраля при условии достижения ценовой отметки в 180 евро за мегаватт/час электроэнергии.
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