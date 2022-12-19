Страны ЕС согласовали потолок цен на газ из РФ 19 декабря 2022 в 20:41 Размер текста - 17 + Страны ЕС согласовали потолок цен на газ из РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Страны Евросоюза (ЕС) согласовали потолок цен на российский газ. Об этом сообщает агентство Reuters. «Потолок цен на газ в ЕС будет введен с 15 февраля. Это произойдет в случае достижения ценовой отметки в 180 евро за мегаватт в час», — уточняет агентство. Ранее URA.RU сообщало, что Венгрия считает потолок цен на российский газ вредным и опасным. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что безопасность поставок превыше всего. Страны Евросоюза (ЕС) согласовали потолок цен на российский газ. Об этом сообщает агентство Reuters. «Потолок цен на газ в ЕС будет введен с 15 февраля. Это произойдет в случае достижения ценовой отметки в 180 евро за мегаватт в час», — уточняет агентство. Ранее URA.RU сообщало, что Венгрия считает потолок цен на российский газ вредным и опасным. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что безопасность поставок превыше всего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям