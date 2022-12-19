Страны ЕС согласовали потолок цен на газ из РФ
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Страны Евросоюза (ЕС) согласовали потолок цен на российский газ. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Потолок цен на газ в ЕС будет введен с 15 февраля. Это произойдет в случае достижения ценовой отметки в 180 евро за мегаватт в час», — уточняет агентство.
Ранее URA.RU сообщало, что Венгрия считает потолок цен на российский газ вредным и опасным. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что безопасность поставок превыше всего.
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