Страны ЕС согласовали потолок цен на газ из РФ

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Страны ЕС согласовали потолок цен на газ из РФ Фото:
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Газовый кризис в Европе

Страны Евросоюза (ЕС) согласовали потолок цен на российский газ. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Потолок цен на газ в ЕС будет введен с 15 февраля. Это произойдет в случае достижения ценовой отметки в 180 евро за мегаватт в час», — уточняет агентство.

Ранее URA.RU сообщало, что Венгрия считает потолок цен на российский газ вредным и опасным. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что безопасность поставок превыше всего.

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Страны Евросоюза (ЕС) согласовали потолок цен на российский газ. Об этом сообщает агентство Reuters. «Потолок цен на газ в ЕС будет введен с 15 февраля. Это произойдет в случае достижения ценовой отметки в 180 евро за мегаватт в час», — уточняет агентство. Ранее URA.RU сообщало, что Венгрия считает потолок цен на российский газ вредным и опасным. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что безопасность поставок превыше всего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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