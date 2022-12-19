Россиян предупредили об изменениях в выплатах по больничному с 1 января

20 декабря 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

С 1 января 2023 года вырастет сумма выплат по больничному Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России с 1 января 2023 года вырастет сумма выплат по больничному. Так, за день работник получит 2 736,99 рублей, а за месяц — 84 846,69 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования. «Методика расчета остается прежней — оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж менее пяти лет, человек получает только 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет- пособие составляет 80%», — сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на ФСС. Там добавили, что работник со стажем более восьми лет по больничному листу может получить 100% от средней зарплаты. Также изменения затронут сотрудников, работающих по ГПХ. С 2023 года они смогут получать выплаты по больничному. Ранее URA.RU писало, что больничный появится для самозанятых. Согласно проекту, разработанного Минтрудом, суммы выплат будут варьироваться от 13 до 32 тысяч рублей.

В России с 1 января 2023 года вырастет сумма выплат по больничному. Так, за день работник получит 2 736,99 рублей, а за месяц — 84 846,69 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования. «Методика расчета остается прежней — оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж менее пяти лет, человек получает только 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет- пособие составляет 80%», — сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на ФСС. Там добавили, что работник со стажем более восьми лет по больничному листу может получить 100% от средней зарплаты. Также изменения затронут сотрудников, работающих по ГПХ. С 2023 года они смогут получать выплаты по больничному. Ранее URA.RU писало, что больничный появится для самозанятых. Согласно проекту, разработанного Минтрудом, суммы выплат будут варьироваться от 13 до 32 тысяч рублей.