В России появятся оплачиваемые больничные для самозанятых

29 сентября 2022 в 05:18 Размер текста - 17 +

Минтруд разработал добровольно оплачиваемые больничные для самозанятых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минтруд разработал для российских самозанятых государственную систему добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности. Согласно проекту, суммы выплат по больничному листу будут варьироваться от 13 до 32 тысяч рублей. Запуск системы назначен на 2023 год. «В 2023 году в России может появиться добровольное государственное социальное страхование для самозанятых, которое даст им доступ к больничным. Соответствующие предложения сейчас прорабатывает Минтруд <…> Ежемесячный взнос составит 1,2 тысячи рублей в месяц или около 15 тысяч рублей в год», — пишет «Коммерсант» , ссылаясь на презентацию, представленную на ведомственном совещании в конце прошлой недели. Согласно документу, при оформлении страховки ежемесячные выплаты по больничному будут варьироваться от 13 до 22 тысяч рублей в первый год отчисления взносов и от 19 до 32,4 тысяч во второй. По оценкам Минтруда, в ближайшие годы число пользователей системы достигнет 2 млн человек. Ранее в Госдуме предложили предоставлять самозанятым имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. Льготное налогообложение самозанятых было запущено в 2020 году. Оно позволяет гражданам законно оформить свою предпринимательскую деятельность и вести ее в упрощенном режиме. Переход на режим НПД является добровольным. Эта категория граждан не платит пенсионных взносов, а значит пока не может рассчитывать на начисление страховой пенсии и оплату больничных, напоминает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минтруд разработал для российских самозанятых государственную систему добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности. Согласно проекту, суммы выплат по больничному листу будут варьироваться от 13 до 32 тысяч рублей. Запуск системы назначен на 2023 год. «В 2023 году в России может появиться добровольное государственное социальное страхование для самозанятых, которое даст им доступ к больничным. Соответствующие предложения сейчас прорабатывает Минтруд <…> Ежемесячный взнос составит 1,2 тысячи рублей в месяц или около 15 тысяч рублей в год», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на презентацию, представленную на ведомственном совещании в конце прошлой недели. Согласно документу, при оформлении страховки ежемесячные выплаты по больничному будут варьироваться от 13 до 22 тысяч рублей в первый год отчисления взносов и от 19 до 32,4 тысяч во второй. По оценкам Минтруда, в ближайшие годы число пользователей системы достигнет 2 млн человек. Ранее в Госдуме предложили предоставлять самозанятым имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. Льготное налогообложение самозанятых было запущено в 2020 году. Оно позволяет гражданам законно оформить свою предпринимательскую деятельность и вести ее в упрощенном режиме. Переход на режим НПД является добровольным. Эта категория граждан не платит пенсионных взносов, а значит пока не может рассчитывать на начисление страховой пенсии и оплату больничных, напоминает телеканал 360.