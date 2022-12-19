«Коммерсант»: сотни курьеров «Яндекс.Еды» объявили о пятидневной забастовке

20 декабря 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Курьеры «Яндекс.Еды» будут бастовать в предновогоднюю неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более 600 курьеров «Яндекс.Еды» планируют отказаться от работы, выйдя на пятидневную забастовку в Москве с 20 декабря. Об этом сообщили в профсоюзе «Курьер». «Около 600 курьеров „Яндекс.Еды“ могут не выйти на работу в Москве с 20 декабря в ходе пятидневной забастовки. В профсоюзе с 2020 года координируют забастовки курьеров из-за невыплаты зарплат доставщикам еды. Сейчас в „Курьере“ обвиняют „Яндекс“ в „монополизации отрасли“ после покупки Delivery Club, требуя вернуть оплату в 110 рублей за заказ и ввести практику заключения с разносчиками трудовых договоров», — об этом сообщили представители профсоюза «Курьер» газете « Коммерсантъ ». В издании подчеркнули, что в самом «Яндексе» о жалобах доставщиков известно не было. В компании, напротив, уверили, что за год доход курьеров вырос на 30%. Ранее URA.RU сообщало о забастовках курьеров «Яндекс.Еды» в ряде городов. Профсоюз курьеров с 2020 года координирует подобные забастовки по всей России из-за установления невыгодных условий для доставщиков еды, а также невыплаты им зарплат. Например, в Кемерове сотрудники «Яндекс.Еды» заявили, что работа на компанию является по своей сути «рабством», слова недовольных работников передает МК .

Более 600 курьеров «Яндекс.Еды» планируют отказаться от работы, выйдя на пятидневную забастовку в Москве с 20 декабря. Об этом сообщили в профсоюзе «Курьер». «Около 600 курьеров „Яндекс.Еды“ могут не выйти на работу в Москве с 20 декабря в ходе пятидневной забастовки. В профсоюзе с 2020 года координируют забастовки курьеров из-за невыплаты зарплат доставщикам еды. Сейчас в „Курьере“ обвиняют „Яндекс“ в „монополизации отрасли“ после покупки Delivery Club, требуя вернуть оплату в 110 рублей за заказ и ввести практику заключения с разносчиками трудовых договоров», — об этом сообщили представители профсоюза «Курьер» газете «Коммерсантъ». В издании подчеркнули, что в самом «Яндексе» о жалобах доставщиков известно не было. В компании, напротив, уверили, что за год доход курьеров вырос на 30%. Ранее URA.RU сообщало о забастовках курьеров «Яндекс.Еды» в ряде городов. Профсоюз курьеров с 2020 года координирует подобные забастовки по всей России из-за установления невыгодных условий для доставщиков еды, а также невыплаты им зарплат. Например, в Кемерове сотрудники «Яндекс.Еды» заявили, что работа на компанию является по своей сути «рабством», слова недовольных работников передает МК.