Еще один город в ХМАО хочет саботировать работу «Яндекс.Такси»

Водители Нижневартовска намерены присоединиться к серии протестов югорских таксистов против политики ценообразования сервиса «Яндекс.Такси». Об этом «URA.RU» рассказал один из инициаторов предстоящей акции, назвавшийся Евгением.
«Мы хотим показать федералам, что мы реальные люди, у которых есть семьи. Цены растут на бензин, коммуналку, еду, а в такси работать уже просто невыгодно. Стоимость смены высокая, а тарифы низкие. Поэтому мы планируем просто не выйти на линию в один из дней и посмотрим, услышат ли нас», — считает мужчина.
Другой водитель, который также сотрудничает с сервисом, не согласен участвовать в забастовке, планируя даже заработать на акции. «Они не выйдут на линию, тарифы сразу повысятся, я заработаю. Бастуют они потому, что привыкли, что в новогодние праздники в частных таксопарках тарифы в два раза подскакивают — вот и весь протест», — резюмирует Петр Абишев.
Директор одной из служб такси Нижневартовска — Дмитрий — в разговоре с журналистом «URA.RU» подтвердил, что в новогоднюю ночь стоимость проезда поднималась в два раза. Аналогичного скачка цен в «Яндекс.Такси» не было. Получить оперативный комментарий представителя федерального сервиса «URA.RU» не удалось. На момент публикации новости ответ на журналистский запрос, направленный в пресс-службу компании, не поступил.
Сургутские водители уже устраивали массовый бойкот «Яндекс.Такси» и не вышли на линию. Это привело к резкому скачку цен для пассажиров. А в Екатеринбурге аналогичная акция провалилась — на нее просто никто не пришел.