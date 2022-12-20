Депутат Госдумы Светлана Журова, олимпийская чемпионка Светлана Журова заметила букву Z на шортах нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Журова назвала это знаком в поддержку спецоперации РФ на Украине.
«Я специально „отмотала“ назад трансляцию, и правда — буква Z есть на шортах Месси. Это конечно, случайность, но удивительная случайность в поддержку России», — цитирует Журову Sport 24.
Чемпионат мира по футболу проходил в Катаре, финал состоялся 18 декабря. Победителем стала Аргентина, которая сразилась в финале с Францией. Сборная Аргентины выиграла со счетом 4:2. Мессии признали лучшим футболистом, он забил семь голов (из них четыре с пенальти) и сделал три голевые подачи на чемпионате мира.
Символ Z размещают на военной технике РФ, которая участвует в спецоперации на Украине. В Минобороны РФ заявляли, что это означает «за победу».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.
Депутат Госдумы Светлана Журова, олимпийская чемпионка Светлана Журова заметила букву Z на шортах нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Журова назвала это знаком в поддержку спецоперации РФ на Украине. «Я специально „отмотала“ назад трансляцию, и правда — буква Z есть на шортах Месси. Это конечно, случайность, но удивительная случайность в поддержку России», — цитирует Журову Sport 24. Чемпионат мира по футболу проходил в Катаре, финал состоялся 18 декабря. Победителем стала Аргентина, которая сразилась в финале с Францией. Сборная Аргентины выиграла со счетом 4:2. Мессии признали лучшим футболистом, он забил семь голов (из них четыре с пенальти) и сделал три голевые подачи на чемпионате мира. Символ Z размещают на военной технике РФ, которая участвует в спецоперации на Украине. В Минобороны РФ заявляли, что это означает «за победу».