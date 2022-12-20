Депутат Журова обнаружила на шортах Месси символ спецоперации РФ. Видео

20 декабря 2022 в 09:29 Размер текста - 17 +

Светлана Журова назвала случайностью Z на шортах футболиста Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Чемпионат мира по футболу-2022 Депутат Госдумы Светлана Журова, олимпийская чемпионка Светлана Журова заметила букву Z на шортах нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Журова назвала это знаком в поддержку спецоперации РФ на Украине. «Я специально „отмотала“ назад трансляцию, и правда — буква Z есть на шортах Месси. Это конечно, случайность, но удивительная случайность в поддержку России», — цитирует Журову Sport 24 . Чемпионат мира по футболу проходил в Катаре, финал состоялся 18 декабря. Победителем стала Аргентина, которая сразилась в финале с Францией. Сборная Аргентины выиграла со счетом 4:2. Мессии признали лучшим футболистом, он забил семь голов (из них четыре с пенальти) и сделал три голевые подачи на чемпионате мира. Символ Z размещают на военной технике РФ, которая участвует в спецоперации на Украине. В Минобороны РФ заявляли, что это означает «за победу».

Депутат Госдумы Светлана Журова, олимпийская чемпионка Светлана Журова заметила букву Z на шортах нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Журова назвала это знаком в поддержку спецоперации РФ на Украине. «Я специально „отмотала“ назад трансляцию, и правда — буква Z есть на шортах Месси. Это конечно, случайность, но удивительная случайность в поддержку России», — цитирует Журову Sport 24. Чемпионат мира по футболу проходил в Катаре, финал состоялся 18 декабря. Победителем стала Аргентина, которая сразилась в финале с Францией. Сборная Аргентины выиграла со счетом 4:2. Мессии признали лучшим футболистом, он забил семь голов (из них четыре с пенальти) и сделал три голевые подачи на чемпионате мира. Символ Z размещают на военной технике РФ, которая участвует в спецоперации на Украине. В Минобороны РФ заявляли, что это означает «за победу».