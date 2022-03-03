Минобороны РФ объяснило значение букв Z и V на технике

Россия проводит спецоперацию на Украине Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

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В Минобороны России рассказали значение букв Z и V на военной технике, участвующей в спецоперации на Украине. Соответствующее объяснение появилось в официальном аккаунте ведомства в Instagram.

Символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена», сообщает пресс-служба Минобороны.

Ранее среди предположений о значении букв была версия, что Z означает «Запад», ведь в этом направлении расположена Украина, отмечает сайт MK.RU . Кемеровская область в знак поддержки спецоперации изменила название на Куzбасс. Глава Кизела (Пермский край) Андрей Родыгин также изменил название города на Киzел. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также вставил латинскую букву Z в середину своей фамилии, сообщает телеканал 360.

Россия начала на Украине спецоперацию по решению главы государства РФ Владимира Путина для демилитаризации и денацификации. В Минобороны рассказали, что националисты используют мирных жителей как «живой щит». Российский офицер рассказал, что военные действуют уважительно по отношению к мирным жителям.