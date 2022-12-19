Мэр Перми пригласил горожан попить чай из самого большого самовара в мире

20 декабря 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Демкин пригласил жителей и гостей города на новогодние ярмарки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин пригласил жителей города посетить новогодние ярмарки. На них можно будет попробовать чай из самого большого самовара в мире, купить подарки к новому году и посетить мастер-классы. На праздничные мероприятия мэр позвал жителей в своем telegram-канале. «С 29 декабря по 8 января на эспланаде возле Театра-Театра будет работать городская новогодняя ярмарка, на которой можно будет попробовать чай из 555-литрового самовара, который изготовил пермяк Александр Новокшонов. В 2016 году этот самовар вошел в книгу рекордов России как самый большой действующий самовар в мире», — написал мэр в Telegram. Также в Перми с 21 по 23 декабря будут проходить ярмарки на Комсомольском проспекте, 79 у Дворца культуры им. Солдатова, улице Советской Армии, 33 и улице Уинская, 10. Там можно будет купить пермскую выпечку, различные деликатесы, мясо птицы и сувениры. Возле ДК им. Солдатова в эти же дни будет проводиться праздничная программа с участием Деда Мороза, дегустацией Иван-чая и сладостей.

Глава Перми Алексей Демкин пригласил жителей города посетить новогодние ярмарки. На них можно будет попробовать чай из самого большого самовара в мире, купить подарки к новому году и посетить мастер-классы. На праздничные мероприятия мэр позвал жителей в своем telegram-канале. «С 29 декабря по 8 января на эспланаде возле Театра-Театра будет работать городская новогодняя ярмарка, на которой можно будет попробовать чай из 555-литрового самовара, который изготовил пермяк Александр Новокшонов. В 2016 году этот самовар вошел в книгу рекордов России как самый большой действующий самовар в мире», — написал мэр в Telegram. Также в Перми с 21 по 23 декабря будут проходить ярмарки на Комсомольском проспекте, 79 у Дворца культуры им. Солдатова, улице Советской Армии, 33 и улице Уинская, 10. Там можно будет купить пермскую выпечку, различные деликатесы, мясо птицы и сувениры. Возле ДК им. Солдатова в эти же дни будет проводиться праздничная программа с участием Деда Мороза, дегустацией Иван-чая и сладостей.