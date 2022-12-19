Тюменские власти утвердили новый прожиточный минимум

20 декабря 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

Прожиточный минимум в Тюменской области составит 14 375 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прожиточный минимум на душу населения в 2023 году в Тюменской области составит 14 375 рублей. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «В соответствии с документом, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 14 176 рублей», — говорится с постановлении правительства. Рост прожиточного минимума для трудоспособного населения, пенсионеров и детей составил 3,3%. Прожиточный минимум — это сумма, которая должна покрывать базовый набор потребностей человека. В него входят продуктовая корзина, непродовольственные товары и услуги (в том числе — ЖКХ), без которых невозможно прожить. Постановление властей вступит в силу с 1 января 2023 года.

Прожиточный минимум на душу населения в 2023 году в Тюменской области составит 14 375 рублей. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «В соответствии с документом, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 14 176 рублей», — говорится с постановлении правительства. Рост прожиточного минимума для трудоспособного населения, пенсионеров и детей составил 3,3%. Прожиточный минимум — это сумма, которая должна покрывать базовый набор потребностей человека. В него входят продуктовая корзина, непродовольственные товары и услуги (в том числе — ЖКХ), без которых невозможно прожить. Постановление властей вступит в силу с 1 января 2023 года.