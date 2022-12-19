В Пермском крае выявили сотни заброшенных деревень

20 декабря 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Жители уезжают из деревень в города Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ходе Всероссийской переписи населения-2020 в Пермском крае выявили 360 заброшенных населенных пунктов. Об этом на заседании совета глав муниципалитетов 20 декабря рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «В ходе переписи пустующими и заброшенными оказалось 360 пунктов. Здесь никто не проживает», — отметил Белянин. По итогам переписи, численность населения Пермского края составила 2 532 405 человек, что на 3,9% меньше, чем в 2010 году. В Перми живет 1 034 006 (+4,3%). Три четверти населения региона проживают в городах, отметил глава Пермьстата. В лидерах — Березники (151,8 тысяч), Пермский район (126 тысяч), Кунгурский округ (104,6 тысяч). В Перми самыми густонаселенными районами стали Свердловский и Мотовилихинский.

В ходе Всероссийской переписи населения-2020 в Пермском крае выявили 360 заброшенных населенных пунктов. Об этом на заседании совета глав муниципалитетов 20 декабря рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «В ходе переписи пустующими и заброшенными оказалось 360 пунктов. Здесь никто не проживает», — отметил Белянин. По итогам переписи, численность населения Пермского края составила 2 532 405 человек, что на 3,9% меньше, чем в 2010 году. В Перми живет 1 034 006 (+4,3%). Три четверти населения региона проживают в городах, отметил глава Пермьстата. В лидерах — Березники (151,8 тысяч), Пермский район (126 тысяч), Кунгурский округ (104,6 тысяч). В Перми самыми густонаселенными районами стали Свердловский и Мотовилихинский.