19 декабря 2022

В Пермском крае выявили сотни заброшенных деревень

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п.Майкор, Юсьвинский район, Пермь, старый дом, деревенская улица, пермский край, туризм пермский край, майкор, этнопарк страна вису, весна в деревне
Жители уезжают из деревень в города Фото:

В ходе Всероссийской переписи населения-2020 в Пермском крае выявили 360 заброшенных населенных пунктов. Об этом на заседании совета глав муниципалитетов 20 декабря рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«В ходе переписи пустующими и заброшенными оказалось 360 пунктов. Здесь никто не проживает», — отметил Белянин.

По итогам переписи, численность населения Пермского края составила 2 532 405 человек, что на 3,9% меньше, чем в 2010 году. В Перми живет 1 034 006 (+4,3%). Три четверти населения региона проживают в городах, отметил глава Пермьстата. В лидерах — Березники (151,8 тысяч), Пермский район (126 тысяч), Кунгурский округ (104,6 тысяч). В Перми самыми густонаселенными районами стали Свердловский и Мотовилихинский.

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В ходе Всероссийской переписи населения-2020 в Пермском крае выявили 360 заброшенных населенных пунктов. Об этом на заседании совета глав муниципалитетов 20 декабря рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «В ходе переписи пустующими и заброшенными оказалось 360 пунктов. Здесь никто не проживает», — отметил Белянин. По итогам переписи, численность населения Пермского края составила 2 532 405 человек, что на 3,9% меньше, чем в 2010 году. В Перми живет 1 034 006 (+4,3%). Три четверти населения региона проживают в городах, отметил глава Пермьстата. В лидерах — Березники (151,8 тысяч), Пермский район (126 тысяч), Кунгурский округ (104,6 тысяч). В Перми самыми густонаселенными районами стали Свердловский и Мотовилихинский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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